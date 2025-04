Tennistavolo – Trecento pongisti da 14 regioni a Cortemaggiore per il trofeo Mete di Pasqua

Cortemaggiore nuovamente capitale del tennistavolo: il borgo magiostrino, come da calendario Fitet, ospiterà e organizzerà il trofeo Mete, torneo nazionale con formula over a ranking in programma sabato 19 e lunedì 21 aprile presso il palazzetto dello sport di Cortemaggiore. In ogni singola categoria potranno competere pongisti dagli 8 anni fino alle categorie veterani, il tutto sia al femminile che al maschile. La formula prevede gironi iniziali, per poi approdare al tabellone ad eliminazione diretta; inoltre sono previste le consolazioni per soddisfare i progetti del “Tennistavolo per Tutti”.

Dalle iscrizioni pervenute come sempre si prospettano gare interessanti con pongisti provenienti da 14 regioni: Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, San Marino, Marche ,Veneto , Trentino, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Puglia. Sarà un ennesimo impegno organizzativo per il giudice Carmine Vitale (Aeronautica Militare), che sarà affiancato da Paolo Piccirillo (Aeronautica Militare) e dal gruppo del club con incarichi riconosciuti ufficialmente dalla Fitet-Coni: Ferrini Alessandro, Dernini Ettore, Molinari Michele, Rossi Nicolas, Minardi Davide, Benaglia Riccardo, Dernini Simone, Armani Marco.