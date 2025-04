Terapia alternativa percorsi di bellezza e benessere in Epikurea a Piacenza -AUDIO

Terapia alternativa è un percorso che le persone trovano all’interno dell’associazione Epikurea. I percorsi riguardano riflessologia plantare, tecnica craniosacrale, riallineamento energetico e lifting bioenergetico, trattamento olistico, viso, collo e spalle. Vogliono arrivare a creare benessere e bellezza perché aiutano a rilasciare tutte quelle che sono le contrazioni muscolari e articolari, ma anche emotive. Quindi agiscono sul mio fasciale ma anche sull’emotività.

Terapia alternativa, trattameni olistici

“Sono percorsi che si occupano sia del lato emotivo che del corpo – spiega l’operatore olistico Simona Tonini – sono percorsi che prevedono una certa conoscenza delle discipline alternative, quindi non si contrappongono alla nostra medicina occidentale, ma l’arricchiscono”.

Intervista con l’Operatore Olistico Simona Tonini

Terapia alternativa, a cosa si applica

“ Le nostre terapie alternative in breve sono: la riflessologia plantale, la tecnica cranio sacrale, il rialinamento energetico. Si applicano a tutte quelle che sono le normali infiammazioni, al tessuto miofasciale, alle contratture, a tutto ciò che è anche contrattura emotiva. Quindi l’80 per cento dei nostri dolori fisici, devi sapere, deriva da una contrazione emotiva che poi si trasforma in un dolore reale.Con dei trattamenti molto delicati ma profondi, non sono massaggi, ma si tratta di un trattamento, noi andiamo a sciogliere quelle che sono le contrazioni miofasciale. La nostra spina dorsale riacquisisce quei due o tre millimetri per cui noi poi stiamo meglio.

Terapia alternativa, lifting viso

“Siamo a primavera, abbiamo voglia di avere un viso più luminoso. Visto la nostra esperienza abbiamo pensato di proporre il lifting bioenergetico, si tratta di un trattamento viso collo e spalle, che vuole restituire luminosità al nostro viso. In faccia abbiamo 50 muscoli e le nostre espressioni facciali, la rabbia, la gioia, ci impongono di utilizzare, non utilizzare, o farlo in malomodo le mascelle. Abbiamo, delle posture, una mimica che a volte ci impedisce di avere un viso rilassato. Quindi agiamo sui punti dei meridiani cinesi che rappresentano in realtà i nostri organi, quindi la vescica, lo stomaco, piuttosto che il rene. Abbiamo pensato che il lifting viso non è utile se non partiamo dalle contratture della spalla, il collo e lavoriamo sul viso”.

Come accedere

“Terapia alternativa è all’interno di Epikurea, ci trovano su Facebook, su Instagram, sia come terapia alternativa a Piacenza che come EpiKurea. Ci chiamano e possono venire a provare tutti i nostri trattamenti. Ricordiamo che Epikurea fa questo percorso perché da sempre si occupa di cura delle persone, quindi a qualcuno può anche interessare cominciare a occuparsi di sé partendodal proprio corpo”.