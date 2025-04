Agevolare la ricerca di alloggi per gli studenti degli atenei piacentini, siglato il protocollo Housing Universitario – AUDIO

Favorire l’incontro tra domanda e offerta di abitazioni, con l’obiettivo di promuovere e agevolare la disponibilità di alloggi destinati agli studenti universitari che scelgono Piacenza come sede del proprio percorso accademico.

Questo l’obiettivo del Protocollo d’intesa di durata triennale che la sindaca Katia Tarasconi ha sottoscritto oggi – nell’ambito dell’incontro pubblico “Piacenza, Città delle Università” cui ha partecipato anche l’assessore regionale alle Politiche Abitative Giovanni Paglia – con il presidente e il direttore della sezione locale di Confedilizia, Antonino Coppolino e Maurizio Mazzoni, il presidente di Fiaip Marco Gazzola, il presidente di Fimaa Giuseppe Rivetti, il segretario provinciale Sunia Cgil Luciano Badiini, il responsabile del servizio Sicet per la Cisl di Parma e Piacenza Marco Di Barbora e Claudio Trivini per Uil.

“Come Emilia-Romagna abbiamo intenzione di investire con forza sull’edilizia sociale. Questo riguarda tutte le categorie che ne hanno la necessità, dalle famiglie ai lavoratori e naturalmente anche gli studenti. Quindi all’interno degli interventi di edilizia sociale che andremo a comporre, sempre per offrire maggiori alloggi ad affitto concordato o addirittura ad affitto calmierato, anche le studentesse e gli studenti avranno il loro parco“. Lo ha detto l’assessore Paglia.

Una collaborazione virtuosa

Nel ringraziare tutte le realtà coinvolte per l’adesione e l’impegno condiviso, la sindaca Tarasconi sottolinea “la collaborazione virtuosa che, grazie al dialogo tra i diversi attori in campo, ci consentirà di concretizzare politiche abitative più inclusive e sostenibili per accogliere gli studenti fuori sede, contribuendo in modo fattivo alla crescita del sistema universitario territoriale e dei servizi che ne sostengono lo sviluppo”.

Rigenerazione urbana

Il tema dell’Housing Universitario, legato alle strategie di rigenerazione urbana e oggetto della tavola rotonda che ha visto a confronto, con il coordinamento di Nicoletta Bracchi, la direttrice di Er.Go. Patrizia Mondin e il dirigente comunale del settore Pianificazione Strategica, Massimo Sandoni, trova quindi nell’accordo siglato al Laboratorio Aperto del Carmine un ulteriore strumento di gestione e supporto.

Sportello Orienta Giovani

“Il Comune – spiega l’assessore a Università e Ricerca Francesco Brianzi, che ha ripercorso le iniziative e i progetti attuati successivamente alla firma, nel febbraio 2024, del Protocollo Atenei – si impegnerà, attraverso lo Sportello Orienta Giovani gestito dal Consorzio Solco, a supportare gli studenti universitari nellla ricerca di alloggi, con un’attività di assistenza almeno bilingue e mettendo a loro disposizione, anche in questo caso con l’omologa versione inglese, una guida pratica ai contratti di affitto. In questo senso, infatti, sarà fondamentale intercettare una popolazione fuori sede in crescita anche per quanto riguarda la dimensione internazionale, che ormai da diverse settimane può contare anche sullo Sportello Piacenza Talenti come volano di informazioni e orientamento in materia abitativa”.

Il ruolo di Confedilizia

Confedilizia svolgerà un ruolo di fondamentale sensibilizzazione tra i proprietari di casa, ponendosi come punto di riferimento e mediazione tra locatori e studenti universitari, nonché promuovendo corsi di formazione e workshop dedicati a diritti e doveri specifici di queste tipologie di contratto. A loro volta, le associazioni che rappresentano gli agenti immobiliari si faranno promotrici del contratto ministeriale di locazione per gli studenti universitari, offrendo una riduzione pari ad almeno il 10% sulle commissioni di agenzia e garantendo sia l’assistenza contrattuale a locatori e affittuari, sia la collaborazione per l’aggiornamento delle informazioni in possesso degli sportelli di supporto agli studenti. I Sindacati degli inquilini, infine, saranno chiamati al proprio ruolo di tutela degli utenti, verifica in materia di trasparenza e correttezza dei contratti e mediazione.

La popolazione universitaria

Nel corso dell’incontro, valido per il rilascio dei crediti formativi ai professionisti iscritti agli Ordini di Architetti, Geometri e Ingegneri, sono stati illustrati dall’assessore Brianzi i dati riguardanti la popolazione universitaria, aggiornati all’anno accademico 2023-2024 con 4930 iscritti, di cui 3428 fuori sede e, tra questi, 997 di provenienza internazionale, peraltro in previsione dei 500 nuovi ingressi complessivi conseguenti all’attivazione della laurea magistrale “Landscape Architecture and Landscape Heritage” e del corso di laurea triennale in Ingegneria in lingua inglese già annunciati dal Polo territoriale del Politecnico. A questo proposito, è in atto una convenzione per la condivisione dei dati numerici, in forma anonima e aggregata, tale da permettere un monitoraggio sistematico e puntuale della presenza universitaria a Piacenza.

Sono stati ricordati, inoltre, investimenti economici importanti quali il rilancio della convenzione con l’Azienda regionale per il diritto agli studi superiori dell’Emilia Romagna, Er.Go, a supporto degli studenti frequentanti l’Università Cattolica e il Politecnico, per un valore totale di 495 mila euro sul triennio 2024-2026, nonché il contributo di 50 mila euro complessivi che la Fondazione di Piacenza e Vigevano ha scelto di investire per il 2025 e 2026 a sostegno dei progetti che promuovano l’identità di Piacenza come città universitaria, anche con riferimento all’integrazione degli studenti internazionali.

Durante l’incontro odierno, ai saluti dell’assessore Paglia è seguito un video messaggio del sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, delegato a Università e Ricerca nell’Ufficio di Presidenza Anci.