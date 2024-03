Terredacqua la mostra di mondo contadino e arte al via a Fiorenzuola d’Arda fino al 21 aprile

Terredacqua inaugurata all’interno del centro culturale “Aldo Braibanti” di Fiorenzuola d’Arda, nei locali dell’ex macello, si tratta della mostra a cura di Pierluigi Montani e Danilo Cassano e Mario Ugolotti.

Terredacqua promotori

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla cultura del Comune di Fiorenzuola d’Arda, presentata nella Sala dell’Orologio del Municipio cittadino, alla presenza del Sindaco di Fiorenzuola d’Arda, Romeo Gandolfi; dell’Assessore comunale alla cultura, Massimiliano Morganti; dello stesso Montani e di Carlo Fornaini, presidente dell’associazione “Tra la via Emilia e l’Uest”, anch’essa promotrice della rassegna:

Terredacqua presenti

Presenti anche gli Assessori Elena Grilli e Franco Brauner, ed il Presidente del Consiglio comunale, Federico Franchi. La rassegna comprende diverse opere pittoriche realizzate da Pierluigi Montani; alcune opere realizzate da Danilo Cassano, scultore di Castelfranco Emilia, ed un’installazione artistica di Mario Ugolotti.

Terredacqua Pierluigi Montani

“Quella che vedrete – ha esordito Pierluigi Montani – è una reinterpretazione in chiave contemporanea del tema dell’acqua coniugato sul nostro territorio, da essa disegnato e modellato nel corso dei secoli: non dimentichiamo che l’acqua è alleata dell’essere umano, ma può anche diventarne forza dirompente e indomabile. In questa mostra troverete suggestioni sul rapporto dualistico tra natura e lavoro, che vogliamo trasmettere al visitatore, in continuità con l’esposizione “Officine d’acqua” avvenuta nel settembre scorso negli spazi del complesso dell’ex Consorzio agrario di Piacenza”. “

Terredacqua Carlo Fornaini

“Abbiamo accolto favorevolmente la proposta dell’Amministrazione comunale di Fiorenzuola d’Arda – ha spiegato Carlo Fornaini – e siamo lieti di celebrare, attraverso questa mostra, una sintesi tra l’arte e la cultura contadina. Conosciamo bene l’importanza dell’acqua per il nostro territorio: vorremmo che i visitatori siano coinvolti emotivamente in questa mostra, perché l’arte è chiamata a suscitare per tutti certe emozioni e sensazioni”.

TerredacquaMassimiliano Morganti

“Esporre opere che parlano della tradizione rurale e della bellezza del territorio ci sembrava assolutamente rilevante, ha commentato Massimiliano Morganti, definendo inoltre la mostra – un’importante opportunità di valorizzazione per i locali dell’ex macello, che si prestano ottimamente alle esposizioni”.

Terredacqua il Sindaco Romeo Gandolfi

“Riapriamo questi locali con una mostra dedicata all’acqua, ha concluso il Sindaco Romeo Gandolfi, auspicando che – trasmetta al pubblico ulteriori emozioni rispetto a quella tenutasi nello scorso settembre a Piacenza. Grazie agli uffici comunali, che hanno permesso di portare questa mostra a Fiorenzuola d’Arda”.

Informazioni

La mostra è visitabile ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sino al 21 aprile. Per prenotare la propria visita è possibile fissare un appuntamento contattando il numero 335-6135763.