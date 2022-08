Terremoto Serie C, il Consiglio di Stato sospende l’esclusione del Campobasso

Un terremoto si abbatte sulla Serie C a gironi ormai annunciati. Il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta del Campobasso sulla sua esclusione dal campionato ed emanato un decreto di sospensione in attesa della camera di consiglio (fissata per il 25 agosto – cioè dopo il primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C e a soli 3 giorni dall’inizio del campionato).

Dopo il verdetto (negativo) del Tar su Teramo e Campobasso, Figc e Lega Pro avevano provveduto a ratificare i ripescaggi di Fermana e Torres, con i tre gironi del campionato annunciati proprio nella giornata di giovedì 4 agosto. Adesso potrebbe essere a rischio anche la composizione stessa e la stesura dei calendari, che era già stata rimandata una prima volta (al 5 agosto) per attendere l’esito del Tar. Inizia a circolare persino l’ipotesi di un campionato di C a 61 squadre (visto che i ripescaggi sono ormai avvenuti) nel caso in cui il Consiglio di Stato dovesse dare ragione ai molisani.