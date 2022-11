Terzo appuntamento delle “Feste dai Contadini” il 6 novembre a Podenzano

Ecco pronti i Contadini Resistenti al loro terzo appuntamento delle “Feste dai Contadini”. Questa è la volta del “Mercato in Corte” presso l’azienda agricola Il Monastero a Verano di Podenzano che si svolgerà domenica 6 novembre dalle ore 9 alle 13.

Per la prima volta l’azienda, socia storica dei CR, apre i battenti, anzi l’intera Corte, per ospitare il mercato agricolo dei prodotti dell’associazione.

Ospitare i prodotti locali con i produttori delle nostre colline e delle campagne del piacentino ha l’obiettivo di valorizzare la qualità e la diversità delle eccellenze locali e permette agli avventori di conoscere di volta in volta anche le differenti aziende che compongono l’associazione. Dopo “La festa al Portico” presso l’agriturismo “La casa di Lena” di Liviana Gazzola a Travo, “La Polentata Rock” presso l’azienda Trebbiola a Bassano, ecco che si scende più in pianura in uno scenario ambientale, storico e coreografico di grande valenza (e bellezza) a dimostrazione che un’agricoltura sostenibile, biologica e di pregio è realizzabile non solo in montagna o in collina.

L’azienda Monastero possiede circa 50 ettari di terreno in cui si sviluppano fra l’altro orti ed allevamenti biologici di galline ovaiole. E’ presente anche uno spaccio dove si possono acquistare anche conserve e specialità derivanti dalle produzioni orticole dell’azienda.

L’interesse e peculiarità dell’evento “Mercato in Corte”consisterà oltre a poter fare la spesa anche nella possibilità di visitare la parte più antica del Monastero.

Il nome “Monastero” deriva proprio dal fatto che l’azienda si sviluppa nella corte di un antico convento olivetano del 1500 con annesso un podere storico dell’800 di 50 ettari. Una formella sul portale di ingresso riporta la data del 1586

E’ quindi un raro esempio di architettura rurale planiziale e padronale, dove la famiglia Negri vive e lavora dal 1932

Dalle ore 11 Alberto Negri, contadino resistente doc e proprietario dell’azienda insieme alla famiglia, mostrerà agli interessati appunto il cuore del Monastero. E’ la prima volta che questo accade all’interno di un evento in collaborazione con gli altri Contadini.

Ad accompagnare la mattinata, dalle ore 11.30 Roberto Pigazzi, musicista, esperto di arti marziali e pittore accompagnerà il mercato con improvvisazioni personali suonando il disco armonico Hang per rivivere le antiche armonie sicuramente ispirato da quel luogo di pace. Sarà possibile prenotarsi per i suoi corsi di PanTherapy e yoga dolce che si terranno a gennaio in collaborazione con i Contadini Resistenti.

Un’altra piccola sorpresa che non possiamo svelare è pronta per i fedelissimi!

L’ingresso è libero

Per informazioni visitare la pagina fb Contadini Resistenti https://www.facebook.com/contadiniresistenti/ e instagram contadini_resistenti

Tel 349 123 68 51