Terzo Trofeo di Calcio Tavolo Città di Piacenza il 27 gennaio, Stefano Torre: “Subbuteo, gioco poetico che stimola la fantasia” – AUDIO

Il terzo Trofeo di Calcio Tavolo Città di Piacenza, valido per il ranking nazionale, e il tradizionale Campionato Provinciale di Subbuteo si terranno presso l’ente fiera di via Tirotti a Piacenza, sabato 27 gennaio 2024. Entrambi gli eventi avranno inizio alle ore 10. Il torneo è organizzato dal Subbuteo Club Stradivari di Cremona, con l’alto patrocinio della Federazione Italiana Calcio Tavolo.

L’organizzatore Stefano Torre ospite a Radio Sound

E’ un torneo seguitissimo e di importanza per la classifica nazionale. E’ un Subbuteo moderno con omini che non cadono mai. La mia passione per questo gioco nasce da bambino e dura anche adesso, infatti parteciperò al campionato provinciale tradizionale. Ricordo di partite da bimbi dove fingiamo di essere allo Stadio Maracana di Rio de Janeiro per Italia – Brasile. Un gioco che sviluppa la fantasia.

Terzo Trofeo di Calcio Tavolo Città di Piacenza, Stefano Torre

Il Main Sponsor di quest’anno è la NEW CORIMAT, azienda cremonese leader nel settore del BioGas. A supportare l’evento ci saranno anche le aziende piacentine TerryLife del settore della Biancheria per la casa, Veicoli Milano che si occupa di noleggio a lungo termine di veicoli, e Infonet attiva nel settore del web design.

Il torneo di Calcio Tavolo Città di Piacenza sarà, come consuetudine, valido per il ranking nazionale e vedrà la partecipazione di alcuni tra i migliori giocatori italiani, tra cui Mauro Salvati di Rieti e Maurizio Colella di Bologna.

DOPPIA DIMENSIONE DI GIOCO

Il Calcio Tavolo si distingue per l’utilizzo di miniature dalle basi piatte, a differenza del Subbuteo tradizionale, che prevede basi semisferiche consentendo manovre più articolate e girelli per aggirare gli avversari.

CAMPIONATO PROVINCIALE PIACENTINO: UNA SFIDA DI PESO

In concomitanza con il torneo, si svolgerà il Campionato Provinciale di Subbuteo tradizionale, assumendo quest’anno una rilevanza particolare grazie all’iscrizione del Piacenza Calcio Subbuteo al campionato di serie C. Il campione in carica, il giornalista Gustavo Roccella, metterà in palio il suo titolo affrontando avversari agguerriti come gli ex campioni provinciali Massimo Brigati e Stefano Torre, decisi a riconquistare il titolo.

PARTECIPAZIONE APERTA AL PUBBLICO

L’evento offre un’occasione unica per il pubblico di vivere da vicino l’atmosfera del Calcio Tavolo e del Subbuteo tradizionale. Saranno allestiti tavoli per permettere a tutti, dalle giovani generazioni agli appassionati nostalgici, di provare l’emozione di questi giochi.

Un’esperienza unica e coinvolgente vi aspetta sabato 27 gennaio 2024 presso l’ente fiera di via Tirotti a Piacenza. Non mancate!