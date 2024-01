Serie B – A Castell’Arquato arriva la Gema Montecatini; Fiorenzuola Bees, serve una prova sopra le righe

I Fiorenzuola Bees si preparano ad ospitare la Gema Montecatini nella sfida valevole per la 20° Giornata Campionato Serie B Nazionale Old Wild West 2023/2024. Al PalArquato di Castell’Arquato, mercoledì 24 gennaio 2024 alle ore 20.30, va in scena una sfida difficile per la squadra di coach Lorenzo Dalmonte, che ospita la quarta forza del campionato.

Il ko patito nella sfida contro Aurora Desio è ancora bruciante tra le fila gialloblu, con un indigesto overtime che ha visto i Bees sconfitti per 78-75 e dovendo fare i conti anche con un infortunio importante come quello di Voltolini.

Non è bastato per la squadra del presidente Alberti un Seck da 24 punti e ben 11 rimbalzi catturati al Pala Fit Line, in un finale thrilling con il tiro libero del pareggio fallito da Sabic a 22 secondi dal termine del supplementare e la seguente infrazione fischiata a Venturoli sulla difesa estremamente fisica di Giarelli.

Fiorenzuola Bees continua così un trend profondamente diverso tra le sfide casalinghe (7 vittorie e 2 sconfitte al momento) e in trasferta (1 vittoria e ben 9 ko), con questo rendimento asimmetrico che l’ha portata al quintultimo posto in classifica a braccetto della Del Fes Avellino.

Come sta Montecatini?

La Gema Montecatini arriva a Castell’Arquato a quota 24 punti in classifica (8 in più di Fiorenzuola in una classifica generale estremamente corta); la squadra di coach Del Re nelle ultime 5 gare disputate vede un record di 2-3, con 2 sconfitte patite tra le mura amiche del PalaTerme.

I toscani hanno grande fame di vendicare la sconfitta, proprio come i Bees, al fotofinish nell’ultima sfida (79-81 contro PSA Sant’Antimo); nonostante ben 4 giocatori in doppia cifra (Passoni, Mastrangelo, Mazzantini e Savoldelli, firme importanti per il campionato di Serie B Nazionale), la Gema si è arresa ad un tandem infermabile come quello composto da Gallo e Kamperidis nelle fila di Sant’Antimo (46 punti in due)

All’andata, il match tra le due squadre al PalaTerme finì 89-80 per i toscani, in una sfida comandata per i primi 30 minuti ma dove i Bees riuscirono nel finale a tornare sotto la doppia cifra di svantaggio con un ultimo quarto davvero di grande orgoglio. In quella gara, Passoni fu l’MVP in casa Gema, con 20 punti e 4/6 da 3 punti all’attivo; Fiorenzuola dal canto proprio trovò in Emir Sabic il top scorer con 28 punti personali, seguito da Voltolini con 16 sul proprio tabellino punti.

Proprio Alessandro Voltolini, tuttavia, non potrà essere parte del match; è stata confermata infatti la diagnosi della frattura del perone patita nella sfida contro Aurora Basket Desio, con il giocatore che dovrà osservare diverse settimane di stop.

Lorenzo Dalmonte, coach dei Fiorenzuola Bees

’Veniamo da una partita dove Desio ci ha punito con canestri davvero difficili nel finale, ma dove allo stesso tempo le nostre gestioni nei momenti decisivi non sono state buone. La squadra è riuscita a competere fino alla fine, la cosa più positiva nonostante la sconfitta. Un pensiero da parte di tutta la squadra va ad Alessandro Voltolini, che non sarà in gruppo per diverse settimane e il cui infortunio ci dispiace molto.

Sappiamo che la partita che ci aspetta contro la Gema Montecatini è una sfida difficile, contro un avversario costruito per fare un campionato importante, ma credo che sia una sfida difficile perché è la prossima che ci attende. Come sempre l’attenzione dovrà essere massima da parte nostra, ma ci aspettiamo anche che il nostro pubblico venga a sostenerci in questo momento.’’