Bisarca carica di auto in fiamme lungo l’autostrada A21, traffico bloccato e vigili del fuoco al lavoro – FOTO

Tir in fiamme in A21, tratto bloccato in entrambe le direzioni. I contorni di quanto accaduto questa mattina non sono ancora chiari. Quel che è certo è che una bisarca ha preso fuoco mentre transitava lungo l’A21 in direzione Brescia, all’altezza di Castelvetro Piacentino. I residenti parlano addirittura di alcune esplosioni avvertite nitidamente. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco che stanno cercando di estinguere le fiamme. Non è chiaro ancora se vi siano feriti o altre vetture coinvolte: come detto, il traffico è interrotto in entrambe le corsie lungo il tratto interessato.

I fatti sono accaduti intorno alle 8,20 circa. Come detto alcune persone residenti nei pressi del tratto autostradale hanno parlato anche di esplosioni, o comunque boati. Avendo preso fuoco una bisarca carica di auto, non è da escludere che proprio alcune delle vetture a bordo siano letteralmente esplose, in quel caso il lavoro dei pompieri è ancora più delicato.

AGGIORNAMENTI IN CORSO