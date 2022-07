Tir sbanda e si ferma di traverso sull’autostrada, traffico in tilt sull’A1. Le indicazioni sulla viabilità

Tir perde il controllo e si ferma di traverso in mezzo alla carreggiata, mattinata campale sull’autostrada A1 Milano – Napoli, tra il bivio con la A15 per La Spezia e Fiorenzuola. In particolare è stata chiusa la corsia in direzione Milano, ma si registrano rallentamenti anche in direzione opposta. Il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito nell’incidente, mentre i vigili del fuoco stanno lavorando per mettere in sicurezza il tir.

“Coda di 6 km tra Parma e Bivio A1/A15 Parma-La Spezia per Tratto Chiuso Entrata consigliata verso Milano: Fiorenzuola. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Terre di Canossa – Campegine”, comunica la società Autostrade.

L’AGGIORNAMENTO DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA

Sulla A1 Milano-Napoli, tra il bivio con la A15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola, verso Milano, si è resa necessaria la chiusura del tratto per un incidente avvenuto all’altezza del km 89+400, che ha visto il coinvolgimento di un camion che si era intraversato interessando la corsia di sorpasso della carreggiata sud. Chi è in viaggio verso Milano viene deviato obbligatoriamente in A15 Parma-la Spezia dove consigliamo di uscire a Parma ovest e rientrare a Fiorenzuola dopo aver percorso la strada statale 9 Via Emilia. Alla deviazione obbligatoria in A15 si segnalano incolonnamenti per 6 km. Si consiglia di anticipare l’uscita a Campegine. Verso Bologna, tra Fiorenzuola e Fidenza, ci sono 13 km di coda in aumento; consigliamo di uscire a Piacenza sud e rientrare a Parma dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Per le lunghe percorrenze, verso Bologna, si consiglia di percorrere la A4 Torino-Trieste e la A22 Brennero-Modena; percorso inverso verso Milano. Inoltre sulla A15 Parma-La Spezia è chiuso il bivio per la A1 verso Milano e l’entrata di Fidenza in A1. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.