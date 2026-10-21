“Togliere i sussidi e i contributi comunali alle famiglie dei maranza”, depositata la mozione di Fratelli d’Italia e Lega

“Togliere i sussidi e i contributi comunali alle famiglie dei cosiddetti maranza”. È questa la richiesta al centro della mozione depositata da Fratelli d’Italia e Lega in Consiglio comunale a Piacenza.

LA NOTA DI FRATELLI D’ITALIA E LEGA

Depositata la proposta per intervenire sui contributi comunali alle famiglie dei giovani protagonisti di condotte gravemente problematiche, antisociali o delittuose.

La proposta – spiegano i consiglieri – riguarda i nuclei familiari di minori o giovani coinvolti in condotte gravemente problematiche, antisociali o delittuose, soprattutto quando si tratta di comportamenti reiterati che rendono necessario un intervento educativo e una presa in carico.

Sospensione dei contributi comunali in caso di mancata collaborazione

L’obiettivo è fare in modo che il Comune utilizzi concretamente gli strumenti a propria disposizione, prevedendo la sospensione o la decadenza dei benefici economici comunali, ove applicabile, in caso di mancata e ingiustificata collaborazione agli impegni formalmente assunti nell’ambito di un progetto individualizzato.

La mozione punta inoltre a promuovere percorsi educativi, iniziative di responsabilizzazione, attività di utilità sociale non lavorative e interventi di sostegno alla genitorialità, affinché i giovani coinvolti siano accompagnati in un percorso concreto di recupero e responsabilizzazione.

Sicurezza a Piacenza, FdI e Lega chiedono un intervento del Comune

“La sicurezza – proseguono gli esponenti di Fratelli d’Italia e Lega – richiede che tutte le istituzioni facciano la propria parte. Il Governo nazionale ha avviato interventi per contrastare la criminalità giovanile: anche il Comune di Piacenza deve fare la sua parte, utilizzando gli strumenti di propria competenza. Non può continuare a restare a guardare mentre i cittadini chiedono risposte concrete.

La nuova proposta dopo la bocciatura della mozione sui lavori di pubblica utilità

“La proposta – osservano infine- arriva dopo la bocciatura della precedente mozione che chiedeva di introdurre lavori di pubblica utilità per questi ragazzi. Gli episodi verificatisi negli ultimi giorni in diverse città italiane, insieme a quelli che si verificano anche a Piacenza, rendono ancora più urgente affrontare il problema con strumenti concreti.

Il Comune può incidere anche su questo fenomeno, se sceglie di farlo. E quando le parole non bastano, è opportuno anche toccare il portafoglio.

Fratelli d’Italia e Lega chiedono all’Amministrazione di dare un segnale forte, utilizzando gli strumenti comunali disponibili per rafforzare la responsabilità genitoriale e promuovere il rispetto delle regole”