Atletica – Piacenza d’oro in Sicilia: eccezionale Flavio Ghilardotti, 9° assoluto alla Palermo International Half Marathon

Continua il momento magico di Flavio Ghilardotti, che regala all’Atletica Piacenza un’altra prestazione di altissimo profilo in questo inizio di stagione autunnale. Domenica 18 ottobre, nello splendido e suggestivo scenario della Palermo International Half Marathon, il venticinquenne fondista biancorosso ha portato a termine una gara da incorniciare, conquistando uno straordinario nono posto assoluto — e l’ottavo posto tra i Senior — con il tempo eccellente di 1h17’54”.

La manifestazione palermitana, ormai appuntamento di riferimento nel panorama podistico internazionale, ha visto al via un parterre di altissimo livello tecnico, impreziosito dalla presenza di campioni d’eccezione come l’ex azzurro e medaglia europea Daniele Meucci. In un contesto così competitivo e stimolante, Ghilardotti non si è lasciato intimorire: ha gestito la gara con grande maturità tattica, mantenendo un ritmo regolare e incisivo fino al traguardo.

Per il portacolori dell’Atletica Piacenza, la prova siciliana rappresenta la conferma definitiva di uno stato di forma eccezionale. Il risultato di Palermo si inserisce infatti in una striscia positiva impressionante di ottime prestazioni che Flavio sta collezionando sulle mezze maratone in questo autunno, a testimonianza di una crescita costante e continua.

Dietro a questi successi e a una continuità di rendimento così solida non c’è improvvisazione, ma una dedizione incrollabile. La passione viscerale di Flavio per la corsa si traduce ogni giorno in chilometri macinati con disciplina, sacrificio e rigore negli allenamenti. È proprio questa straordinaria costanza il vero motore dei suoi progressi, permettendogli di alzare sempre di più l’asticella delle sue ambizioni.

L’ennesima grande prova di Flavio Ghilardotti non solo consacra un autunno da protagonista per l’atleta, ma porta con grande orgoglio i colori dell’Atletica Piacenza ai vertici di un evento internazionale di primissimo piano, proiettandolo con grande entusiasmo verso i prossimi appuntamenti stagionali.