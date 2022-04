Torna il mantrailing a Torrano di Ponte dell’Olio il 23 e 24 aprile

Seconda tappa del corso che ha al centro il mantrailing, disciplina cinotecnica in cui il cane attraverso il fiuto individua e segue il percorso effettuato da una persona arrivando a trovarla, a Torrano di Ponte dell’Olio. Una disciplina sì sportiva, ma anche operativa nel suo livello più evoluto, in cui il binomio (formato da cane e conduttore, detto anche unità Cinofila con cani molecolari) sono attivati nella ricerca di individui scomparsi. L’appuntamento è al centro cinotecnico Sirio di Torrano (Ponte dell’Olio) sabato 23 e domenica 24 aprile; le iscrizioni alla due giorni sono chiuse ma l’evento è aperto agli uditori: “tutti coloro che vogliano conoscere da vicino questa disciplina, magari per effettuare in futuro lo stesso percorso, sono i benvenuti” fa sapere Irene Mannino, presidente del centro Sirio e addestratrice cinofila.

“Questo secondo weekend vedrà cani già formati a livello base cimentarsi in esercizi specifici ed articolati, di sicuro interesse per chi desidera saperne di più attraverso un’osservazione diretta, sul campo”.A tenere il corso, uno dei più importanti nomi del settore: Giuseppe Brini, educatore avanzato, istruttore giudice e formatore nazionale per OPES Italia Cinofilia nella disciplina, addestratore cinofilo ENCI, componente del dipartimento nazionale Mantrailing sportivo e co-fondatore della Mantrailing Italia per la ricerca di persone scomparse, che da Bergamo porta nel piacentino tutta la sua esperienza di istruttore unità cani molecolari.Il Mantrailing sportivo è una disciplina cinotecnica in cui il cane attraverso il fiuto individua e segue il percorso effettuato da una persona arrivando a trovarla. “La disciplina crea forte collaborazione, connessione, nel rapporto cane/conduttore”, aggiunge Irene.Per informazioni: centro.sirioasd@gmail.com, tel. 3491469098.