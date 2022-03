Tour in Val d’Arda il 13 marzo per i 900 anni dalla consacrazione della Collegiata di Castell’Arquato

Domenica 13 marzo 2022 in occasione dei festeggiamenti per i 900 anni dalla consacrazione della Collegiata di Castell’Arquato, la Diocesi di Piacenza-Bobbio organizza una intera giornata in Val d’Arda, svelando capolavori inediti e di grande interesse. Immersi in un’atmosfera senza tempo, conosceremo la storia e le preziose opere d’arte che si celano dietro una chiesa antica come quella di Castell’Arquato, visiteremo il suo museo ma soprattutto l’archivio storico, custode di preziosi documenti (XII-XIX secolo).

Inoltre, per celebrare al meglio questa importante ricorrenza, verranno aperti eccezionalmente due gioielli del romanico emiliano di assoluto valore artistico: la cappella Pallastrelli e il piccolo oratorio di Mignano. Il tour si concluderà con una suggestiva passeggiata sulla Diga che sovrasta il fiume Arda.

La partenza sarà da Piacenza alle ore 9.00 presso lo Stadio oppure alle ore 9.10 presso Cheope. Il rientro a Piacenza avverrà alle 17.00 circa.

La quota di partecipazione è di 35€ e comprende: il viaggio in pullman di andata e ritorno, guida accompagnatore per l’intera giornata, visita guidata nei siti come da programma di riferimento. La quota non comprende: mance, ingressi, pranzo (25€ da confermare all’atto dell’iscrizione).

La prenotazione è obbligatoria per il contingentamento dei partecipanti entro e non oltre il 7 marzo 2022. Per prenotare scrivere una e-mail a ufficiopellegrinaggi@curia.pc.it o chiamare il numero 0523 308335. Sarà obbligatorio possedere il Green Pass rafforzato (ottenuto cioè con la vaccinazione completa o la guarigione dal Covid) e indossare obbligatoriamente la mascherina FFP2.

POSTI LIMITATI

L’iscrizione è da considerarsi valida con il versamento della quota fino ad esaurimento posti. In caso di annullamento viaggio la quota viene rimborsata se viene trovato un sostituto dal partecipante stesso o dall’ufficio.