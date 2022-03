Valorizzazione e conservazione della Cattedrale, sottoscritto il protocollo con tutte le categorie economiche piacentine

In occasione dei 900 anni della costruzione della Cattedrale di Piacenza tutte le categorie economiche piacentine hanno oggi sottoscritto, nel Palazzo Vescovile, il Protocollo d’Intesa per “la valorizzazione e conservazione dei beni della Cattedrale di Piacenza”, simbolo non solo della cristianità, costruita 900 anni fa dalle corporazioni piacentine.

E’ nata l’Associazione “Amici dell’Opera Parrocchiale della Cattedrale di Piacenza Domus Justinae” con lo scopo di “raccogliere risorse economiche utili per la manutenzione ordinaria” del Duomo, mantenendo “l’integrità dell’immobile e dei suoi beni artistici”.

Le Associazioni di Categoria hanno aderito all’appello del Vescovo Monsignor Adriano Cevolotto e del Presidente dell’Opera Parrocchiale della Cattedreale di Piacenza, Giovanni Struzzola, ed hanno accettato di entrare a far parte della neonata Associazione <<Amici dell’OPera Parrocchiale della Cattedrale di Piacenza “Domus Justinae”>>.

La formalizzazione dell’ingresso delle Associazioni economiche piacentine è avvenuta presso la Curia Vescovile nella prestigiosa Sala degli Affreschi, alla presenza di Monsignor Cevolotto, Vescovo della Diocesi di Piacenza e Bobbio, e del Presidente dell’Opera Struzzola.

Nel suo saluto il Vescovo Cevolotto ha espresso un sentito ringraziamento alle Associazioni presenti in modo compatto, “per aver accolto l’invito” a sostenere, con il contributo economico previsto dall’adesione alla Associazione “Amici Dell’Opera”, struttura ideata per finanziare la Fondazione Opera Parrocchiale della Cattedrale di Piacenza, Ente deputato alla salvaguardia strutturale del Duomo, incrementandone le risorse utili ed indispensabili per poter organizzare annualmente la manutenzione ordinaria della Cattedrale, compito della Fondazione. Ogni anno bisognerà coprire i costi di una manutenzione ordinaria del Duomo che, secondo uno studio del Politecnico, viene quantificato in 20/30 mila euro.

Monsignor Cevolotto ha evidenziato “l’importanza di questa partecipazione che vede unite in una squadra tutte le Associazioni di categoria piacentine, richiamando così la storica nascita del nostro Duomo, 900 anni fa, proprio ad opera delle allora Corporazioni (calzolai, carrettieri, panificatori, tintori, sarti, banchieri, ecc.)”.

L’importanza di questo strumento finanziario è stata sottolineata dal Vescovo, tenuto conto del particolare momento che la società ed il mondo intero sta attraversando con una “coda di Pandemia” che non sembra voler scomparire nell’immediato ed i venti di una guerra sanguinosa che sta coinvolgendo tanti civili inermi.

Il Presidente dell’Opera Parrocchiale della Cattedrale Giovanni Struzzola unendosi ai ringraziamenti del Vescovo, ha sottolineato come “questa unione di tutte le Associazioni di Categoria potrebbe risultare un modello da ripetere, in futuro, per altri progetti volti allo sviluppo economico, sociale e culturale del nostro territorio e della sua economia”.

Hanno firmato il protocollo: per Confagricoltura Filippo Gasperini;

Confcommercio Gianluca Barbieri; per Confesercenti Nicola Maserati e Fabrizio Samuelli; per Confcooperative Daniel Negri; per la C.N.A. Giovanni Rivaroli e Enrica Gambazza; per Confapindustria Andrea Paparo; per Confindustria Francesco Rolleri e Luca Groppi;

per la Libera Associazione Artigiani, Alessandra Tencati;

per l’Unione Provinciale Artigiani Federimpresa Giancarlo Gerosa;

per Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli.

Il Presidente Struzzola ha informato le categorie che in tempi brevi ci sarà la convocazione dei Soci della nuova Associazione “Amici dell’Opera” per l’Assemblea elettiva della Presidenza e del Consiglio.