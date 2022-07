Tragedia tra le acque del fiume Trebbia, nei pressi di Travo. Un uomo di 67 anni, Fausto Cella, stava nuotando quando per motivi da chiarire si è inabissato senza riuscire a risalire in superficie. I presenti hanno chiamato i soccorsi che sono intervenuti immediatamente sul posto. Insieme al 118 anche i vigili del fuoco e il Soccorso Alpino. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Non è da escludere che il 67enne sia rimasto vittima di un malore.