Tragico tamponamento in autostrada A1, muore una donna. Altre sette persone ferite

Una donna ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 novembre lungo l’autostrada A1, nei pressi dello svincolo di Casalpusterlengo, in provincia di Lodi. Il tamponamento, che ha coinvolto più veicoli nella corsia di sorpasso, è avvenuto intorno alle 3,30.
La vittima è una cittadina tedesca. Nell’incidente sono rimaste ferite altre sette persone: quattro di loro sono state trasportate negli ospedali di Crema, Cremona e Pavia, nessuna in condizioni gravi.
Sul posto sono intervenuti ambulanze ed elisoccorso provenienti da Brescia, oltre a una squadra dei vigili del fuoco partita dal comando di Piacenza. La Polizia Stradale sta conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.