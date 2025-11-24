Tragico tamponamento in autostrada A1, muore una donna. Altre sette persone ferite

Una donna ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 novembre lungo l’autostrada A1, nei pressi dello svincolo di Casalpusterlengo, in provincia di Lodi. Il tamponamento, che ha coinvolto più veicoli nella corsia di sorpasso, è avvenuto intorno alle 3,30.

La vittima è una cittadina tedesca. Nell’incidente sono rimaste ferite altre sette persone: quattro di loro sono state trasportate negli ospedali di Crema, Cremona e Pavia, nessuna in condizioni gravi.

Sul posto sono intervenuti ambulanze ed elisoccorso provenienti da Brescia, oltre a una squadra dei vigili del fuoco partita dal comando di Piacenza. La Polizia Stradale sta conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy