Il Frecciarossa in partenza da Roma non fermerà più a Piacenza dal 14 dicembre, Federconsumatori: “La Regione intervenga”

Dal prossimo 14 dicembre col nuovo orario invernale il Frecciarossa 9330 in partenza da Roma nel tardo pomeriggio e con fermate a Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza viene “dirottato” sulla linea ad Alta Velocità che prevede la sola fermata di Reggio Emilia AV.

Federconsumatori: intervenga la Regione per il ripristino di percorso e fermate

Con questa decisione di Trenitalia anche l’ultimo Frecciarossa sopravvissuto alla decimazione del 2023 con il trasferimento di 5 frecce sulla linea veloce, viene meno l’ultimo collegamento diretto da Roma con le stazioni della tratta emiliana della “linea storica”, con l’unica eccezione di Modena che può contare sulla fermata di un’altra Freccia diretta a Mantova.

Ancora una volta Trenitalia adotta variazioni d’orario con pesanti ricadute sul territorio emiliano senza alcuna comunicazione o spiegazione, limitandosi a pubblicare il nuovo orario sui sistemi di vendita. Una strategia miope che ha visto Trenitalia utilizzare tutte le opportunità di aumentare il numero delle Frecce per incrementare utenti ed introiti, dimenticando gli impegni presi con le amministrazioni dei territori attraversati dall’Alta Velocità, prima non utilizzando le interconnessioni delle stazioni della linea storica con la linea AV ed ora togliendo anche l’ultimo treno veloce.

Federconsumatori richiede a Trenitalia di fornire ai cittadini, ai “portatori di interessi” e alla Regione Emilia Romagna la motivazione del provvedimento adottato, evitando di riferirsi come in passato ad una generica “scarsa frequentazione” presentando invece dati a supporto. Federconsumatori richiede alla Regione Emilia Romagna un intervento urgente e risolutivo per il mantenimento dell’attuale percorso del treno Frecciarossa 9330 e il ripristino delle fermate soppresse.

