Transizione ecologica e digitale, un’estate di opportunità per gli studenti con i Summer Camp dedicati.

“Ragazze Digitali – ER”, promosso da Tutor con il sostegno della Regione Emilia Romagna, è declinato interamente al femminile, con l’obiettivo di avvicinare le studentesse di 3° e 4° superiore a percorsi di studio e di orientamento professionale legati alle discipline scientifiche e alle nuove tecnologie.

Le altre due iniziative di formazione, “”Antropizzazione del territorio, attività economiche e transizione ecologica” e “Tecnologia digitale, AI e progettazione meccanica per la transizione ecologica”, si rivolgono a studenti e studentesse di 3° e 4° superiore, con organizzazione sempre a cura di Tutor, il sostegno dei Fondi europei della Regione Emilia Romagna e il coinvolgimento di Comune e Provincia di Piacenza, Polo Territoriale del Politecnico, Università Cattolica del Sacro Cuore, Leap e Musp per il Tecnopolo, rete Piacenza Orienta e Ufficio Scolastico Territoriale.

A illustrare il programma sono intervenuti, stamani, l’assessore alle Politiche Giovanili, Università e Ricerca Francesco Brianzi, il presidente e il direttore di Tutor, Andrea Capellini e Mirko Potami, unitamente alle tutor Giorgia Foletti e Benedetta Benzi, Gabriele Scagnelli per l’Amministrazione provinciale, Benedetta Cesare in rappresentanza del Musp e Barbara Gregori per il Leap, Silvia Libé dell’Università Cattolica.