Piacenza Calcio tra alti e bassi: la lotta salvezza entra nel vivo

Durante l’ultima puntata di Caffè Biancorosso, condotta da Massimo Casale su Radio Sound, l’opinionista Andrea Amorini ha analizzato il momento delicato del Piacenza Calcio. La squadra biancorossa si trova nel pieno della lotta per evitare i playout. L’ultima gara contro l’Imolese ha rappresentato alla perfezione la stagione: inizio discreto, poi blackout mentale dopo il gol avversario.

“Per settanta minuti sembrava impossibile anche solo pareggiarla”, ha commentato Amorini. Tuttavia, nel finale, è arrivata la reazione: un episodio favorevole, l’espulsione degli avversari, e un pizzico di fortuna hanno permesso al Piacenza di rimontare.

Semaforo rosso e verde: luci e ombre di una squadra fragile

Secondo Amorini, il semaforo rosso riguarda ancora una volta l’aspetto mentale. “Dopo il gol subito, la squadra si spegne. È una fragilità che ci portiamo dietro da tempo, ed è un peccato perché ci sono qualità,” ha sottolineato l’opinionista. Il semaforo verde, invece, è stato acceso per Tommaso Dalcerri, giovane entrato in un momento delicato e autore di un’azione da veterano, che ha portato al pareggio. “Ha giocato senza paura, un segnale importante anche per il futuro del club,” ha aggiunto Amorini.

Giorgio Bachini: “Sto bene, ma domenica sarò squalificato”

Ospite della puntata, il centrocampista biancorosso Giorgio Bachini, classe 2002, ha fatto il punto sulle sue condizioni fisiche. “Sto bene da un paio di mesi, ma domenica non ci sarò per squalifica. Ero in diffida da dicembre e ho rimediato un’ammonizione,” ha spiegato.

Bachini ha poi parlato del suo impiego da mezzala nella gara di domenica. “Non è il mio ruolo naturale, mi sento più a mio agio da playmaker, ma penso di potermi adattare e fare bene anche da interno, soprattutto se affiancato da un giocatore più di inserimento come Andreoli.”

Le cause della stagione altalenante? “Difficili da spiegare”

Il Piacenza ha spesso mostrato due volti nel corso delle partite, un andamento che si è ripetuto anche domenica. Bachini stesso ha ammesso che trovare una spiegazione univoca è complicato: “Se sapessimo davvero cosa non ha funzionato, avremmo già risolto. È stato un campionato pieno di incognite.”

La corsa salvezza è ancora aperta

Con il pareggio conquistato in extremis, il Piacenza ha dimostrato di avere ancora voglia di lottare. La speranza è che questa reazione possa trasformarsi in una spinta per le prossime gare. La salvezza è ancora possibile, ma serviranno più continuità, meno blackout mentali e un atteggiamento sempre più maturo.

L’appuntamento su Radio Sound

La prossima partita del Piacenza sarà raccontata in diretta su Radio Sound da Andrea Amorini. Non perdete l’appuntamento con Caffè Biancorosso, ogni mercoledì alle 9.30, per rimanere aggiornati su tutte le novità del Piacenza Calcio.

Prossima gara

Domenica 13 aprile 2025

Piacenza – Forlì

LIVE dalle 14:30 su Radio Sound (fischio d’inizio ore 15:00). Radiocronaca di Andrea Amorini.

Ascolta Radio Sound – Scarica la App

Caffè Bianco Rosso , la trasmissione nata dalla collaborazione tra Radio Sound e Piacenza Calcio per le stagioni 2023-2025. Un podcast della durata di 5 minuti, condotto dall’opinionista Andrea Amorini con interviste esclusive e approfondimenti sul mondo biancorosso. Ogni mercoledì alle 9.30 su Radio Sound e in Podcast.