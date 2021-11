Trasferta a Monza per la Gas Sales Piacenza, Botti: “Loro sono in salute, ma noi siamo pronti”

Quinta giornata e terza trasferta per Gas Sales Piacenza domenica 7 novembre ore 18:00 nel 77° campionato di SuperLega contro Vero Volley Monza, entrambe a 10 punti in classifica pari merito con Trento.

In perfetta parità i precedenti (2-2). Una sfida nella sfida in campo: a confronto gli opposti Grozer e Lagumidzija, che lo scorso anno schiacciavano a maglie invertite. Tra gli ex figura anche Holt (in Regular Season 1 attacco ai 1000 e 1 block ai 400), nella passata stagione a Monza. Recine è a 1 gara delle 100 in Regular Season.

A presentare il match Massimo Botti, secondo allenatore della Gas Sales Piacenza