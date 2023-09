Trasporto pubblico, dal 15 settembre torna in vigore l’orario invernale

SETA informa gli utenti del servizio di trasporto pubblico di Piacenza che, contestualmente alla ripresa delle lezioni negli istituti scolastici, da venerdì 15 settembre per le linee urbane, suburbane ed extraurbane sarà in vigore l’orario invernale che, come di consueto, comporterà un potenziamento dei collegamenti nell’ordine del 30%circa rispetto all’orario estivo.

La pianificazione del servizio invernale è stata predisposta in funzione degli orari definitivi di lezione comunicati dagli istituti scolastici. In caso di adozione di orari ridotti o provvisori si potrebbero quindi determinare temporanei disallineamenti fra l’orario di inizio e fine delle lezioni e gli orari programmati delle corse: eventuali disagi in tal senso sono quindi destinati a risolversi con l’adozione dell’orario definitivo delle lezioni in tutti gli istituti di istruzione.

Come sempre, SETA e Tempi Agenzia garantiranno un attento e puntuale monitoraggio del servizio erogato, in particolare nelle prime settimane di lezione, per valutare in funzione del contesto generale l’adozione di eventuali adeguamenti.

Per ogni ulteriore informazione ed aggiornamento è possibile consultare il sito internet www.setaweb.it/pc, dove sono pubblicate le tabelle orarie aggiornate di tutte le linee del bacino provinciale di Piacenza. Gli utenti possono inoltre contattare SETA tramite telefono al numero 840 000 216, oppure via WhatsApp al numero 334 2194058: entrambi i servizi sono attivi dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 19:00.