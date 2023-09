Ritrovo di pregiudicati e una violenta rissa, locale di via Colombo chiuso per cinque giorni

La questura ha dato esecuzione a un provvedimento di sospensione della licenza di un locale in via Colombo ai sensi dell’articolo 100 del TULPS. Ad agosto, infatti, nell’esercizio commerciale in questione si era verificata una violenta rissa tra cinque o sei avventori suddivisi in due gruppi che si erano affrontati con bottiglie in vetro ed altri oggetti contundenti. Rissa che gli agenti di polizia, giunti sul posto, avevano prontamente sedato.

Oltre a quell’episodio, la polizia aveva riscontrato in diverse occasioni la presenza di numerosi pregiudicati tra i clienti del bar. Alla luce di questi fatti, il questore ha deciso di emettere un decreto di sospensione della licenza per cinque giorni.