Al via il 28 giugno a Travo la XVI edizione delle Serate Letterarie, rassegna dedicata alla grande scrittrice Giana Anguissola

Il programma delle Serate letterarie di Travo si apre sabato 28 giugno con un incontro dedicato a Sofonisba Anguissola. A celebrare la pittrice, in occasione dei 400 anni dalla sua morte, saranno tante voci autorevoli: storici dell’arte e scrittrici che da decenni si impegnano per restituire a Sofonisba la sua grandezza.

Al via il 28 giugno a Travo la XVI edizione delle Serate Letterarie

La XVI edizione della rassegna dedicata alla grande scrittrice Giana Anguissola aprirà sabato 28 giugno a Travo celebrando la pittrice cremonese, ma dalle origini piacentine, Sofonisba Anguissola in occasione dei 400 anni dalla sua morte.

Sofonisba è stata la prima pittrice italiana a raggiungere, alla metà del ‘500, un successo internazionale. Donna straordinaria, modernissima e anticonformista, è riuscita a conquistare un ruolo di primaria importanza nel campo della pittura in un’epoca in cui l’arte era prerogativa maschile, vivendo un’esistenza a dir poco avventurosa, già simile alla trama di un romanzo. Figura luminosa del Rinascimento, celebrata alle corti d’Europa e stimata dai più grandi artisti della sua epoca per troppo tempo è stata dimenticata dalla storia.

Come sottolinea la sindaca di Travo Roberta Valla “le origini della famiglia, nonostante i natali di Sofonisba siano cremonesi, si trovano proprio nelle nostre valli tra Gazzola e Pigazzano e ancora oggi sentiamo che la sua presenza appartiene a queste terre dove si custodisce con passione la sua memoria. L’incontro ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza di questa straordinaria figura e per questo il Comune di Travo ha colto con piacere l’invito di Chiara Anguissola d’Altoè e del padre Ferrante Anguissola d’Altoè che da 40 anni si adoperano per riportare in luce il genio e la forza avanguardistica dell’illustre discendente. Siamo onorati di aprire la rassegna letteraria dedicata a Giana Anguissola con un evento di questa portata”.

La serata sarà l’occasione per raccontare la pittrice attraverso i romanzi a lei dedicati offrendone una lettura inedita tra arte e letteratura in linea con le peculiarità della rassegna

dando voce a importanti nomi del mondo dell’arte e della scrittura che, da anni, custodiscono e approfondiscono la sua eredità artistica e culturale.

Informazioni

INGRESSO GRATUITO

INIZIO INCONTRO ORE 20.45

Piazzetta dell’Asilo, Via Borgo Est, Travo (PC).

Clicca qui per ulteriori informazioni.