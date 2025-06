Fly&Fun, a San Damiano la più importante fiera aeronautica in Italia dal 18 al 20 luglio

Presentata la fiera aeronautica internazionale Fly&Fun 2025, evento in programma dal 18 al 20 luglio presso l’aeroporto militare di Piacenza – San Damiano. E’ il frutto della collaborazione tra Aeronautica Militare e Aeroclub Italia, in particolare tra il Distaccamento Aeroportuale Piacenza e l’Aero Club Pavullo.

Cos’è la Fly&Fun?

Fly&Fun è un evento aeronautico di spicco in Italia, nato come raduno e fly-in presso l’Aeroporto G. Paolucci di Pavullo nel Frignano. Dopo sei edizioni di successo, quest’anno si svolge per la prima volta presso il Distaccamento Aeroportuale di Piacenza – San Damiano, con l’obiettivo di affermarsi come una manifestazione di riferimento nel panorama europeo.

Infatti, l’evento si propone di valorizzare le competenze, le tradizioni e la passione per il volo, coinvolgendo non solo appassionati ma anche un pubblico più ampio, in particolare i giovani.

Fly&Fun 2025 si svolgerà dal 18 al 20 luglio presso l’Aeroporto militare di Piacenza – San Damiano (LIMS), situato nel comune di San Giorgio Piacentino, a circa 15 km da Piacenza. La scelta di questa storica base militare, con una pista di 2.500 metri in asfalto, garantisce un ambiente ideale per operazioni di volo sicure e per ospitare un evento di grandi dimensioni.

Accesso e partecipazione

L’ingresso al pubblico è gratuito, ma è necessario registrarsi tramite il sito ufficiale (www.flynfun.it). L’Aeroporto Militare, location dell’evento, è raggiungibile dai visitatori sia via terra, sia a piloti che desiderano raggiungere l’Aeroporto in volo con i propri aeromobili, grazie a procedure di volo ben organizzate e sotto la supervisione del “Flight Operation Board”, un gruppo specializzato che gestisce gli arrivi e le partenze in modo sicuro e ordinato.

I pilastri di Fly&Fun 2025

Fly&Fun 2025 è un evento dinamico e coinvolgente, che si distingue per la sua formula innovativa che combina quattro diverse esperienze:

Fly-in: un momento di festa e incontro per i piloti, con volo e socialità.

un momento di festa e incontro per i piloti, con volo e socialità. Fiera aeronautica dinamica: esposizioni statiche e dimostrazioni di volo, con possibilità per i visitatori di provare i velivoli esposti direttamente in volo.

esposizioni statiche e dimostrazioni di volo, con possibilità per i visitatori di provare i velivoli esposti direttamente in volo. Meeting point: convegni e dibattiti con esperti, professionisti e istituzioni per approfondire temi tecnici e culturali.

convegni e dibattiti con esperti, professionisti e istituzioni per approfondire temi tecnici e culturali. Piloti del futuro: aree dedicate ai più piccoli con attività ludiche e laboratori per avvicinarli al mondo del volo.

Il programma dettagliato dell’evento è in fase di definizione e verrà reso noto a breve sul sito www.flyfun.it

Valori e cultura dell’Aeronautica Militare

La collaborazione con l’Aeronautica Militare rappresenta un valore aggiunto fondamentale per Fly&Fun 2025. Grazie a questa partnership, l’evento diventa un’occasione preziosa per trasmettere valori di eccellenza, disciplina, sicurezza e passione per il volo. L’Aeronautica Militare contribuisce a promuovere la cultura aeronautica, la formazione e la sensibilizzazione sulla sicurezza del volo, valori fondamentali per un settore in continua evoluzione.

Presso il Distaccamento Aeroportuale di Piacenza è presente anche il Nucleo Valorizzazione Patrimonio Storico Aeronautico, che si occupa del restauro e della conservazione in condizioni di volo di velivoli storici, offrendo un legame concreto con la tradizione e la storia dell’aviazione.

Sicurezza e professionalità

Il piano operativo dell’evento garantisce la massima sicurezza per tutte le attività di volo, con procedure rigorose per l’arrivo e la gestione del traffico aereo. Ai piloti viene chiesto di rispettare orari prestabiliti e di seguire le linee guida contenute nel documento “In-flight Guide”, disponibile online. L’organizzazione prevede inoltre un sistema di check-in e controllo accurato, gestito insieme al personale dell’Aeronautica Militare.

I numeri e le infrastrutture

Area espositiva: oltre 5.000 metri quadrati per stand, esposizioni e dimostrazioni.

oltre 5.000 metri quadrati per stand, esposizioni e dimostrazioni. Parcheggi: ampie zone per velivoli e veicoli.

ampie zone per velivoli e veicoli. Sala conferenze: dotata di tecnologia per incontri, presentazioni e dibattiti.

dotata di tecnologia per incontri, presentazioni e dibattiti. Rifornimenti: possibilità di rifornire carburanti Avgas, Mogas.

possibilità di rifornire carburanti Avgas, Mogas. Pista: lunga 2.500 metri, ideale per accogliere una vasta gamma di aeromobili ad ala fissa e rotante.

Perché Fly&Fun 2025 è un evento unico?

Un’esperienza completa: Fly&Fun unisce aspetti ludici, culturali e professionali in un unico contesto, offrendo un’occasione unica per vivere il mondo dell’aviazione in modo coinvolgente e interattivo.

Fly&Fun unisce aspetti ludici, culturali e professionali in un unico contesto, offrendo un’occasione unica per vivere il mondo dell’aviazione in modo coinvolgente e interattivo. Accessibilità e inclusività: aperto a tutti, dagli esperti del settore alle famiglie, l’evento si pone come punto d’incontro tra professionisti, appassionati e nuove generazioni.

aperto a tutti, dagli esperti del settore alle famiglie, l’evento si pone come punto d’incontro tra professionisti, appassionati e nuove generazioni. Focus sui giovani: attraverso laboratori e attività dedicate, Fly&Fun punta ad accendere nei più giovani la passione per il volo e a trasmettere i valori legati all’educazione aeronautica e alla sicurezza.

attraverso laboratori e attività dedicate, Fly&Fun punta ad accendere nei più giovani la passione per il volo e a trasmettere i valori legati all’educazione aeronautica e alla sicurezza. Ruolo chiave dell’Aeronautica Militare: la presenza e il supporto dell’Aeronautica Militare garantiscono autorevolezza, sicurezza e una connessione profonda con la tradizione e la cultura del volo italiano.

Contributi dell’Aeronautica Militare

L’Aeronautica Militare contribuirà alla manifestazione Fly&Fun con i seguenti apporti:

Velivoli in mostra statica : come F2000, NH500, 208;

Velivoli mock-up/cockpit display: 339 PAN, AM-X, Tornado, AB 212; G 91 PAN, Tornado special color.

simulatori ludici;

laser game e metal detector ludico;

oculus visori realtà virtuale;

stand Editoria;

Motore dimostrativo con personale tecnico disponibile per spiegazioni al pubblico.