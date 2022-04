Travolta da un’auto mentre attraversa via Pietro Cella, grave una ragazza di 24 anni

Travolta da un’auto in via Pietro Cella, grave una ragazza di 24 anni. I fatti sono accaduti questa notte, intorno all’una. La giovane stava attraversando la strada in sella alla propria bicicletta, quando una vettura l’ha investita. L’impatto è stato molto violento e la ragazza ha riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno prestato le prime cure del caso. Le condizioni della 24enne però hanno convinto i sanitari al trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma. Dei rilievi si è occupata la polizia stradale.