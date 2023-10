Travolto da un’auto in viale Beverora mentre attraversa in bicicletta, ferito 50enne

Travolto da un’auto mentre attraversa la strada, ferito un uomo di 50 anni. I fatti sono accaduti questa mattina in viale Beverora. L’uomo stava attraversando la strada in sella alla sua bicicletta nei pressi dell’incrocio con via Palmerio.

Una vettura, per motivi da chiarire, lo ha travolto. In seguito all’impatto, il 50enne ha battuto la testa contro il parabrezza dell’auto riportando un trauma cranico.

Gli operatori del 118 lo hanno condotto al pronto soccorso di Piacenza. Dei rilievi del caso si sono occupati gli agenti della polizia locale.