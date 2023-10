Dubbi sull’autenticità, sequestrati due dipinti di Gustavo Foppiani da una galleria piacentina

Due dipinti dell’artista piacentino Gustavo Foppiani ritenuti di dubbia autenticità. La segnalazione era giunta nei giorni scorsi dall’Archivio Foppiani che si impegna per tutelare la firma dell’artista e delle sue opere. In seguito a questa segnalazione, i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Artistico di Bologna sono intervenuti per sequestrare i due dipinti.

Dipinti che al momento erano conservati alla Galleria Mazzoni in via Romagnosi. Nei prossimi giorni verranno effettuate gli accertamenti del caso.