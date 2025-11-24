Travolto da un’auto mentre attraversa la strada, grave un uomo nei pressi di Maiano

Un uomo di 83 anni versa in gravi condizioni dopo essere stato investito da un SUV. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio lungo la Statale 654 della Val Nure, nel tratto tra Podenzano e Maiano. Erano le 17,30 e da una prima ricostruzione pare che l’uomo stesse attraversando la strada nei pressi della rotatoria per Altoè.
In quel momento è sopraggiunto un SUV che viaggiava in direzione Grazzano Visconti e guidato da un uomo di circa 80 anni. L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti immediatamente un’automedica, un’ambulanza della Pubblica Assistenza di San Giorgio e l’eliambulanza del 118, che lo ha trasferito all’ospedale San Carlo di Milano.
I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale Val Nure Val Chero.