Proseguono le manifestazioni dell’evento 500 anni dalla posa della prima pietra di Santa Maria di Campagna, promosse dalla Comunità francescana e dalla Banca di Piacenza.

Giovedì 27 ottobre 2022 ore 21.15, in occasione del quinto centenario di fondazione della basilica, la Banca di Piacenza, in collaborazione con il Comune di Piacenza e con la comunità dei Frati Minori, dopo lo strepitoso esordio nel 2018 presentano di nuovo della Basilica i Tre Organi in Concerto

Gli altri appuntamenti