Volley, U18 – Ottimo esordio per la VAP: le piacentine vincono 3-1

Ottimo esordio nel campionato Under 18 Regionale delle nostre ragazze VAP che vincono per 3 a 1 contro una squadra molto coriacea molto forte in difesa e con un basso quoziente di errori in attacco.

Il primo e terzo set sono sicuramente i più avvincenti perché le compagini combattono punto a punto fino alla vittoria delle ragazze Vap per 25 a 23. Il secondo set viene invece vinto abbastanza agevolmente dalle ragazze di Bologna che approfittano di un attimo di sbandamento delle piacentine e prendono il largo vincendo 25 a 14. il quarto e ultimo set vede invece un predominio delle ragazze verde-blu che chiudono col parziale di 25 -15 e raccolgono i primi tre importanti punti in classifica.

Applausi a scena aperta del pubblico presente per una partita veramente spettacolare, con molti scambi che a tratti sembravano interminabili, dove entrambe le compagini lottavano su ogni pallone con una grinta degna di giocatrici veterane e di esperienza.

Campionato Under 18 Regionale

TENSED VAP – VTB AREDICI BOLOGNA 3-1

(25-23, 14-25, 25-23, 25-15)

VAP: Pierdonati Francesca 6 punti, Fabbri Ada 9, Piomboni Nicole 19, Iacona Alessandra 9, Del Core Lara 18, Magnabosco Emma 2, Viganò Alice 9, Dodi Sara 1, Gionelli Arianna, Libero Gazzola Sofia N.E. Muller Sophia, Ruggeri Francesca, Trevisan Camilla Borri Aurora.

VTB: De Paoli Francesca 18, Rizzoli Elisa, Capponcelli Martina 5, Giannoni Beatrice, Branchini Laura 11, Bongiovanni Camilla 3, Boruzzi Sara (libero), Mantovani Veronica 8, Malossi Camilla, Bedetti sara 5, Simoni Aurora 2, N.E: Tarantino Chiara, Balestra Carolina, Grava Beatrice, Dini Eleonora

L’iniziativa della VAP

La Volley Academy Piacenza è lieta ed orgogliosa di comunicare che, durante la stagione appena iniziata, all’ingresso delle Palestre Baldini e Salvadè (palazzetto ex Laboratorio Pontieri), in occasione delle gare interne, sarà possibile lasciare un’offerta libera che sarà destinata all’ASD Special Dream Team e al PiaceBaskin, due società che si occupano di sport per ragazzi con disabilità. Si specifica che l’accesso ai Palazzetti per le partite di campionato è libero. La Volley Academy Piacenza ritiene che lo sport sia uno dei mezzi più efficaci per abbattere ogni barriera ed ogni diversità e ogni giorno si schiera al fianco di tutti coloro che lavorano in questa direzione. Con le due associazioni citate, la Volley Academy Piacenza condivide gli spazi comunali delle palestre ex Pontieri per allenamenti e partite, sempre condividendo l’obiettivo di fare squadra e aiutarsi a vicenda.