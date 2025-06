Tragedia in Trebbia nei pressi di Bobbio, 30enne si immerge nel fiume e muore annegato

Tragedia tra le acque del Trebbia, muore un uomo. I fatti sono accaduti questo pomeriggio nella zona della Berlina, a Bobbio. L’uomo, 30 anni, di origini nordafricane e residente a Rovigo, si trovava in riva al fiume insieme ad alcuni amici per trascorrere un pomeriggio in compagnia. A un certo punto si è immerso tra le acque del fiume per un bagno.

Non vedendolo riemergere, le persone che erano con lui hanno iniziato ad allarmarsi: cercando di capire la sua posizione, hanno contestualmente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco: una squadra di Bobbio con un gommone e la squadra Soccorso Fluviale da Piacenza con attrezzatura specifica per le ricerche in acqua.

Purtroppo, dopo una breve ricerca, i pompieri hanno rinvenuto il corpo senza vita del 30enne. Sul posto anche il 118 con l’eliambulanza ma il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.