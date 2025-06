I Salumi Piacentini DOP ancora protagonisti ad ALMA, il più autorevole centro di formazione internazionale

Nella giornata di mercoledì 4 Giugno ad ALMA, il più autorevole centro di formazione della Cucina Italiana a livello internazionale, inserito nella splendida cornice del Palazzo Ducale di Colorno, ha visto salire nuovamente in cattedra le tre DOP Piacentine, che si sono raccontate agli studenti del corso internazionale di cucina “Italian Culinary Program” e al corso “Like an Italian”. Entrambi i corsi hanno un’utenza internazionale proveniente da Brasile, Estonia, Canada, Hong Kong, Cina, Midwest, Serbia, Nigeria, Turchia, Stati Uniti, Corea, Niger, Australia, Taiwan. Una nuova lezione, quindi, tutta dedicata a Coppa Piacentina DOP, Pancetta Piacentina DOP e Salame Piacentino DOP, che si inserisce tra le attività formative previste dal progetto cofinanziato dal Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

L’attività formativa

Il prof. Fabio Amadei, docente di storia dell’alimentazione di ALMA e la Prof.ssa Talia Milani docente di Italiano hanno introdotto l’attività formativa, lasciando poi la parola al Direttore del Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini Roberto Belli, che ha spiegato le ragioni per cui la Comunità Europea nel 1992 è giunta alla decisione di avviare un progetto abbastanza visionario per quei tempi; tutelare attraverso appropriati disciplinari di produzione le eccellenze agroalimentari dei vari Paesi Europei, facendoli riconoscere dal consumatore attraverso apposito logo. A seguire, si è entrati nel vivo degli argomenti che contraddistinguono i salumi piacentini DOP rimarcando l’antica tradizione della norcineria piacentina testimoniata proprio per aver ottenuto tre denominazioni tutelate per la Coppa Piacentina, il Salame Piacentino, la Pancetta Piacentina, fatto ancora unico in tutta Europa.

A seguire è salito in cattedra, nel vero senso della parola, Daniele Reponi, un po’ oste, un po’ salumiere, come ama lui stesso definirsi, ma vero maestro nel saper nobilitare gli ingredienti che caratterizzano i suoi panini. Reponi dopo aver affermato che i salumi piacentini DOP sono già eccezionali in purezza si è esibito in tre preparazioni, una per ogni salume piacentino DOP.

La Baguette con Coppa Piacentina DOP

La prima preparazione è stata la Baguette con Coppa Piacentina DOP abbinata a mascarpone, patate lessate, spinacino e cavolfiore in agrodolce. A seguire Club Sandwich dove protagonista è risultata la Pancetta Piacentina DOP con salsa di rafano, maionese, cuore di lattuga pomodori cuore di bue e omelette. Per finire Croque Monsieur dedicato al Salame Piacentino DOP accompagnato dal cacio del Po, cipolla rossa in agrodolce, besciamella e Grana Padano DOP.

Da parte di tutti gli studenti grande attenzione e interesse nell’osservare la professionalità e la maestria di Daniele Reponi nel saper esaltare e valorizzare i diversi ingredienti che caratterizzano le sue preparazioni. Al termine, gli studenti hanno potuto degustare e valutare le preparazioni realizzate intrattenendosi con Reponi nel chiedere delucidazioni sui vari abbinamenti effettuati.

Una giornata intensa, ricca di spunti per la valorizzazione dei prodotti della salumeria piacentina tutelata in un contesto di altissimo livello qualitativo, quale è ALMA, la prestigiosa Scuola Internazionale di Cucina Italiana, resa ancor più interessante per aver potuto interloquire con futuri chef provenienti da tutto il mondo.