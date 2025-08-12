Treni, lavori a Bologna dal 18 al 25 agosto: modifiche anche alle linee “piacentine”

Da lunedì 18 a lunedì 25 agosto Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà lavori di impermeabilizzazione del ponte ferroviario sul Canale Navile a Bologna.

L’intervento in programma prevede l’iniziale rimozione dei binari che corrono sopra il ponte ferroviario e della relativa massicciata, mentre la linea elettrica sarà disalimentata per garantire la sicurezza del cantiere. Seguirà la posa di speciali guaine impermeabili. Infine, verrà riposizionata l’intera infrastruttura e, al termine dei controlli previsti, la circolazione ferroviaria riprenderà regolarmente a partire dalle 4.30 di martedì 26 agosto.

Complessivamente saranno circa 60 i tecnici di RFI e delle ditte appaltatrici impegnati nel cantiere, con l’ausilio di 15 mezzi d’opera.

I lavori comporteranno modifiche alla circolazione ferroviaria nel nodo di Bologna, con ripercussioni sul traffico dei treni del Regionale sulle linee per e da Porretta Terme, Vignola, Piacenza, Poggio Rusco/Verona e Padova/Venezia. Nessuna ripercussione sul traffico di Intercity e Frecce.

Durante l’attività del cantiere, i treni del Regionale sulla linea Bologna – Ferrara/Padova/Venezia fermeranno al piazzale Arcoveggio di Bologna anziché ai binari centrali. L’accesso al piazzale è su via de’ Carracci, a circa 800 metri dall’atrio di ingresso in stazione sulla medesima via. Una cartellonistica ad hoc indicherà il percorso da seguire che, se effettuato a piedi, richiede circa 15 minuti. Il servizio di assistenza alle persone a ridotta mobilità sarà effettuato nella stazione di Bologna Corticella

Si tratta della prima fase di un unico progetto di manutenzione e impermeabilizzazione del ponte ferroviario sul Canale Navile, lungo circa 30 metri e largo 70, su cui corrono 15 binari. Le fasi successive sono in programma per il 2026, 2027 e 2028.

L’investimento complessivo di RFI è di circa 5.6 milioni di euro (di cui 1.4 milioni per i lavori in programma quest’anno).

