Tramonto divino, salumi DOP piacentini ancora protagonisti a Cesenatico

Percorrendo il Lungomare di Ponente di Cesenatico , in direzione del Molo, si raggiunge la splendida Piazza Spose dei Marinai. La Piazza rappresenta un importante e significativo riconoscimento alle mogli ed alle madri che in passato attendevano con ansia il ritorno dei mariti e dei figli che lavoravano in mare, scrutando l’orizzonte per riconoscere la loro vela famigliare.

La scultura in bronzo al centro della piazza, realizzata dall’artista Quinto Pagliarani, è composta da tre figure, una mamma con i due figli, e coglie l’attimo in cui un bambino indica all’orizzonte la barca di famiglia.

Ed è in questa piazza che Tramonto DiVino nacque venti anni fa e ancora oggi la tappa di Cesenatico ha un significato particolare percepito e condiviso da tutti gli attori di questa importante manifestazione che la Regione Emilia – Romagna attraverso l’Assessorato all’Agricoltura fa essere un momento importante di tutta l’attività promozionale dedicata ai prodotti enogastronomici di altissima qualità.

Così venerdì scorso le aspettative si sono confermate con un tramonto sul mare indimenticabile e ai partecipanti si è proposto una full immersion nel meglio dei vini e dei cibi regionali. Vasta e articolata l’offerta enogastronomica della serata che prevedeva oltre 400 etichette in libera degustazione servite e raccontate dai sommelier di Ais, provenienti dalle cantine di tutta la regione, compreso l’esclusivo banco d’assaggio dei vini appena laureati campioni della Guida Ais Emilia Romagna da Bere e da Mangiare 2025/26: i best 100 Emilia e Romagna e i 12 Ambasciatori. Coi vini regionali hanno anche duettato 100 etichette internazionali (dalla Francia alla Spagna, dal Sud Africa al Portogallo) premiate al Concorso Mondiale di Bruxelles.

Ad accompagnare queste degustazioni erano presenti i prodotti DOP e IGP della Regione Emilia – Romagna. E qui l’impeccabile presenza del Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini. In apposita postazione la “ brigata” piacentina, condotta da Lorella Ferrari, ha posto in degustazione ben cinquecentocinquanta preparazioni con Coppa Piacentina, Salame Piacentino e Pancetta Piacentina accompagnate, vista la stagione, da una fetta di melone rigorosamente piacentino. Un consenso di complimenti ha accompagnato l’intera serata, e fra i tanti anche qualche piacentino lì in vacanza inorgoglito nell’aver trovato i salumi di casa .

Ad arricchire le degustazioni un’inedita ricetta gourmet dal titolo simbolico ‘L’Emilia incontra la Romagna’ a cura degli chef della scuola Pellegrino Artusi di Forlimpopoli: un Tortino di Patata di Bologna Dop con Squacquerone di Romagna Dop, Scalogno di Romagna Igp, Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia Dop e una chips di Pancetta Piacentina Dop croccante.

La serata è stata aperta dall’intervento dell’Assessore al Turismo, Commercio, Sport della regione Emilia – Romagna Dott.ssa Roberta Frisoni, la quale ha ribadito l’importanza delle produzioni certificate, e la regione Emilia Romagna ne ha ben 44, per la valorizzazione del territorio dove il turismo enogastronomico acquista sempre maggior rilievo anche a livello internazionale.

Le prossime tappe di Tramonto DiVino lasciano la costa Romagnola e si trasferiscono all’interno della regione, e venerdì 19 settembre sarà proprio Piacenza ad ospitare l’ultima tappa del roadshow sotto i porticati di Palazzo Gotico.

