Trenta bonifici partiti dal conto in banca fuori controllo, 30 mila euro volatilizzati

Sono in corso accertamenti in merito alla drammatica disavventura di una donna piacentina, la quale ha perso ben 30 mila euro a causa del conto in banca “impazzito”.

Utilizziamo questo termine perché rende l’idea di quanto accaduto ma, come detto, è necessario attendere le indagini del caso. Senza dubbio i risvolti di questa disavventura avrebbero potuto essere ben più gravi se non fosse stato per l’intervento della stessa banca. In sostanza, dal conto in banca della titolare sarebbero partiti 63 bonifici senza motivo, per un totale di 30 mila euro volatilizzati dal conto corrente.

L’istituto di credito, rilevando il movimento anomalo, ha bloccato il conto e quindi anche le operazioni, ma inevitabilmente il danno era già fatto. La vittima ha chiesto l’intervento dell’ABF (Arbitrato bancario finanziario) il quale ha intimato alla banca il risarcimento per la propria correntista.