Nuovi agenti, pattuglie in bicicletta e vigili di quartiere: rivoluzione in vista per la polizia locale

La polizia locale verso una vera e propria rivoluzione? E’ da tempo che il corpo piacentino soffre problematiche come l’organico troppo ridotto. Ed ecco la prima novità. La giunta comunale ha avviato una serie di colloqui per assumere quattro agenti nuovi. Il 30 marzo altri colloqui per inglobare tre nuovi ispettori. Altre sette unità, in questo caso agenti, saranno assunti una volta che il consiglio comunale darà il via libera al bilancio preventivo.

E in questo caso ecco la seconda novità: questi sette agenti andrebbero a rappresentare un reparto del tutto nuovo: agenti dotati di bicicletta per monitorare le strade piacentine, ovviamente per quanto riguarda il periodo estivo.

Con 14 agenti in più si potrebbe valutare anche l’estensione dei turni nel fine settimana, ma questo rimane un argomento ancora sul piatto. Altra novità l’istituzione dei vigili di quartiere: si tratta di assegnare due agenti ad alcune zone della città: questi due agenti diventerebbero punto di riferimento per i residenti della zona.