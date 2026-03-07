Trent’anni fa i nostri salumi diventavano DOP, il consorzio celebra il traguardo con un 2026 ricco di eventi – AUDIO

Trent’anni fa i nostri salumi (coppa, salame e pancetta) diventavano DOP. Il Consorzio Salumi DOP Piacentini, per il 2026, ha allestito un vasto programma di eventi e iniziative per celebrare degnamente questo anniversario.

La presentazione di queste iniziative si è tenuta all’interno del padiglione Buon Vivere a Piacenza Expo, dove sono in corso anche Apimell e Seminat.

Il 2026 non è solo una data, è il racconto di un primato. Trent’anni fa, Piacenza conquistava un traguardo unico in Europa: la tripla certificazione DOP per Coppa Piacentina, Salame Piacentino e Pancetta Piacentina. Da tre decenni, questo “Trittico d’Oro” protegge la nostra storia e garantisce una qualità senza compromessi.

“Sarà un anno estremamente importante proprio perché è caratterizzato dalla celebrazione dei 30 anni dell’assegnazione delle tre DOP al territorio piacentino, unico caso ancora in tutta Europa”, commenta Roberto Belli, direttore del consorzio.

La peste suina ha creato tantissimi problemi e ha arrestato la diffusione e la promozione dei nostri prodotti, ma il consorzio non si arrende e, anzi, rilancia.

“Tanto è stato fatto, ma c’è ancora tanto da fare”, spiega Belli. “Però in questi anni il Consorzio ha avviato robuste campagne di promozione su tutto il territorio nazionale. Il 2026 sarà un anno particolarmente importante, avremo quattro grandi appuntamenti. maggio ci sarà TuttoFood, la più grande e la più importante manifestazione che abbiamo sul territorio nazionale per i prodotti agroalimentari e saremo presenti con un nostro stand istituzionale, tanto per cominciare”.

Per quanto riguarda l’Italia, il consorzio porterà le nostre eccellenze in città come Napoli, Bologna, Portofino, Milano, Recco. A livello internazionale ha già fissato appuntamenti in Spagna, Francia, Svizzera, Belgio.

“Saremo in Europa a portare i nostri prodotti e saremo su tutto il territorio nazionale con una serie di iniziative che vanno in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, con il Ministero dell’Agricoltura, con l’Assessorato all’Agricoltura della Regione. Pertanto, tutte queste collaborazioni faranno sì che i nostri salumi raggiungano veramente tutto il territorio nazionale che anche alcuni paesi europei, quali la Francia”.

Per accompagnare degnamente questo 2026, il consorzio ha svelato un logo ad hoc, che accompagnerà e agevolerà la promozione.

Gli eventi in programma

Il 14 e 15 marzo, è prevista la partecipazione all’EVOE’ Festival a Recco. Sempre a marzo, dal 12 al 14, si terrà la BMT – Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli, con una collaborazione che prevede la fornitura di Salumi Piacentini DOP per degustazioni presso lo stand APT e Visit Emilia.

Infine, nel mese di aprile, dal 1 al 2 aprile è prevista la partecipazione a The Italian Show a Parigi, mentre l’11 e 12 aprile si svolgerà l’evento Palatofino a Portofino.

Proseguendo con il calendario delle attività previste per il 2026, sono programmati ulteriori eventi di promozione e valorizzazione dei Salumi Piacentini DOP nei mesi successivi.

Nel mese di aprile, il 17 aprile si svolgerà un’attività presso ALMA – Scuola Internazionale di Cucina Italiana a Colorno, nell’ambito del corso superiore di cucina italiana. Il 20 aprile si terranno invece gli Stati Generali della Salumeria Piacentina a Piacenza, momento di confronto e valorizzazione del comparto.

Nel mese di maggio sono previste diverse iniziative. Dall’11 al 14 maggio è programmata la partecipazione a Tuttofood a Milano, una delle principali fiere internazionali dedicate al settore agroalimentare. Il 23 e 24 maggio si svolgerà Bel e Bon a Piacenza, mentre il 24 maggio è prevista la partecipazione alla Festa della Focaccia di Recco con formaggio IGP a Recco. Il 28 maggio è inoltre previsto un incontro presso ALMA a Colorno, nell’ambito del corso Alma – SheJang della scuola cinese.

Nel mese di giugno, dall’11 al 13 giugno si terrà il Salone della Dieta Mediterranea a Napoli. Sempre a Napoli è previsto anche un Market Check, la cui data è ancora da definire. Un ulteriore evento, Sapori in Paradiso, è programmato a Recco, anch’esso con data da definire.

Il mese di luglio prevede diverse attività. Il 2 luglio, a Piacenza, si celebrerà l’anniversario dei 30 anni delle DOP Piacentine. È inoltre in programma un Press Tour, con data ancora da definire, sempre a Piacenza. Tra gli eventi previsti figura anche l’Italian Global Series Festival a Rimini e Riccione, la cui comunicazione sarà gestita direttamente da APT per la promozione di una serie televisiva. Il 18 luglio si svolgerà Tramonto Divino a Riccione, mentre il 24 luglio è previsto il Gin Craft Festival a Cervia.

Infine, nel mese di agosto, il 7 agosto si terrà un ulteriore appuntamento con Tramonto Divino a Cesenatico.

Nel mese di settembre, dal 5 all’8, si terrà la Festa della Coppa Piacentina DOP a Carpaneto, evento dedicato alla valorizzazione di uno dei principali prodotti DOP del territorio. Nello stesso periodo sono inoltre previsti altri appuntamenti promozionali, tra cui la Cena dei Mille a Parma e l’iniziativa Tramonto DiVino a Piacenza.

Nel mese di ottobre è programmata un’attività di Market Check, con data ancora da definire, che si svolgerà nei mercati di Belgio e Spagna, con l’obiettivo di monitorare e analizzare la presenza e il posizionamento dei prodotti nei mercati esteri.

Nel mese di novembre è prevista la partecipazione alla Fiera dei Vini, che si terrà presso Piacenza Expo. Sempre nello stesso mese è in programma anche l’evento Coppa d’Oro, con data ancora da definire, che si svolgerà a Piacenza.

Infine, nel mese di dicembre è prevista una campagna radiofonica a livello nazionale, finalizzata alla promozione e alla diffusione della conoscenza dei Salumi Piacentini DOP presso un pubblico più ampio.

