Serie B – Bakery-Treviglio, parla coach Salvemini: “Trasformiamo la frustrazione in energia positiva”

7 Marzo 2026 Carlofilippo Vardelli Basket, Notizie, Sport
Bakery Piacenza
blank

Terza partita in una settimana per Bakery Piacenza, pronta a tornare al PalaBakery domenica 8 marzo alle ore 18 per sfidare TAV Treviglio Brianza Basket

Rail Academy

Per coach Giorgio Salvemini, il primo obiettivo è rientrare in campo con la testa giusta: “Mi aspetto di fare una partita solida e dura, che dobbiamo interpretare nella maniera corretta. Il nostro obiettivo deve essere quello di trasformare la rabbia e la frustrazione in energia positiva. Servono risposte soprattutto sul piano mentale, aspetto che in questo momento è centrale”. 

Dopo la sconfitta casalinga contro Agrigento, mercoledì Bakery è stata superata in volata da Monferrato, 90-84: “È stata una partita decisa dagli episodi. Siamo andati sotto e abbiamo rincorso, ma senza mai snaturarci e facendo le cose giuste, andando vicini a poterla vincere. Dobbiamo essere bravi a ricalibrarci sulla prossima partita, portando la voglia di rifarci sul parquet”.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover