Serie B – Bakery-Treviglio, parla coach Salvemini: “Trasformiamo la frustrazione in energia positiva”

Terza partita in una settimana per Bakery Piacenza, pronta a tornare al PalaBakery domenica 8 marzo alle ore 18 per sfidare TAV Treviglio Brianza Basket.

Per coach Giorgio Salvemini, il primo obiettivo è rientrare in campo con la testa giusta: “Mi aspetto di fare una partita solida e dura, che dobbiamo interpretare nella maniera corretta. Il nostro obiettivo deve essere quello di trasformare la rabbia e la frustrazione in energia positiva. Servono risposte soprattutto sul piano mentale, aspetto che in questo momento è centrale”.

Dopo la sconfitta casalinga contro Agrigento, mercoledì Bakery è stata superata in volata da Monferrato, 90-84: “È stata una partita decisa dagli episodi. Siamo andati sotto e abbiamo rincorso, ma senza mai snaturarci e facendo le cose giuste, andando vicini a poterla vincere. Dobbiamo essere bravi a ricalibrarci sulla prossima partita, portando la voglia di rifarci sul parquet”.

