Seconda lite coi vicini in poche ore, la polizia interviene e trova nella sua abitazione droga e oltre 1200 euro in contanti: arrestato

Nella giornata di sabato 9 luglio, gli agenti delle Volanti hanno arrestato un cittadino italiano di origine moldave del 1997 per detenzione a fine di spaccio.

Nello specifico gli operatori della volante sono intervenuti presso un’abitazione a seguito di una segnalazione per lite condominiale su strada che vedeva coinvolte una famiglia egiziana e il cittadino poi tratto in arresto, il quale già nella prima mattinata aveva avuto comportamenti violenti nei confronti di un’altra vicina di casa, cui aveva danneggiato la porta di ingresso richiedendo l’intervento di una pattuglia.

Trattandosi di soggetto già conosciuto, violento e con precedenti di polizia, è stato subito sottoposto a perquisizione domiciliare. Nella sua abitazione i poliziotti hanno trovato diverse pezzature di sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione, oltre che una somma in contante pari a 1255,00 euro (di pezzatura diversa), tutto materiale sottoposto a sequestro penale, sicuramente probanti dell’attività di spaccio posta in essere.

Lo stesso cittadino, con precedenti specifici in materia di droga, già denunciato in stato di libertà nell’aprile 2022 sempre da personale della squadra volante, veniva tratto in arresto e, su disposizione del p.m. di turno, condotto presso la locale casa circondariale.