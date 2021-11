Irreperibile da alcuni giorni, 50enne trovato senza vita nella sua abitazione

Non lo vedevano da alcuni giorni e hanno deciso di allertare i soccorsi: trovato senza vita nel suo appartamento. I fatti sono accaduti ieri sera nella zona di viale Malta. La vittima è un uomo di 50 anni. Erano circa tre giorni che i vicini di casa non lo vedevano e non lo sentivano, per questo hanno segnalato l’anomalia alle autorità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aperto la porta, trovando il 50enne senza vita. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti del caso: dai primi rilievi pare che il decesso sia avvenuto per cause naturali.