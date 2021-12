Truffe agli anziani, il Questore Guglielmino: “Segnalazioni in calo negli ultimi sei mesi, ma il numero resta elevato. Oltre il danno economico c’è quello morale” – AUDIO

Truffe agli anziani, il Questore Guglielmino: “Segnalazioni in calo negli ultimi sei mesi, ma il numero resta elevato. Oltre il danno economico c’è quello morale”. Prosegue la campagna informativa e di sensibilizzazione alla prevenzione e al contrasto delle truffe ai danni dei cittadini, in particolare delle persone anziane. L’iniziativa nasce da un protocollo di intesa siglato tra il Comune, la Prefettura e le Forze dell’Ordine, dal quale è nato il progetto “Mai più soli”, che ha ottenuto un finanziamento da parte del Ministero degli Interni di 36mila euro per la realizzazione nel corso dell’anno di una serie di eventi informativi per la prevenzione e il contrasto alle truffe.

Per quanto riguarda il tema delle truffe – spiega il Questore di Piacenza Filippo Guglielmino – le segnalazioni che ci arrivano purtroppo indicano come questi fenomeni siano ancora diffusi, ma dall’analisi fra il primo e secondo semestre di quest’anno c’è una una flessione. In particolare in provincia per gli over 70 ne abbiamo registrate 40 nei primi sei mesi del 2021 e 25 nell’ultimo semestre. Purtroppo è sempre un numero elevato anche quest’ultimo perché dietro ogni truffa o denuncia, oltre il danno economico c’è un dramma personale, quella che i criminologici chiamano vittimizzazione secondaria.

Questa piaga che cambia negli anni va combattuta anche attraverso l’informazione ai cittadini

Sì, è un reato che si evolve dal caso di Totò e Peppino che volevano vendere la Fontana di Trevi a un turista negli anni 50 si è passati a una evoluzione tecnologica. In particolare si tratta di organizzazioni molto scaltre che carpiscono la buona fede sia delle persone. Quindi bisogna parlarne ed è importante questa campagna di sensibilizzazione del Comune e della Prefettura che ha coordinato le forze dell’ordine per coinvolgere i cittadini sul tema attraverso vari canali di informazione.

La campagna di sensibilizzazione sul sito del Comune.