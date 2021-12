Agricoltura, Gallizioli (Coldiretti): “2021 solo in parte anno della rinascita, comunque il settore con le sue eccellenze non si è mai fermato” – AUDIO

Agricoltura, Gallizioli (Coldiretti): “2021 solo in parte anno della rinascita, comunque il settore con le sue eccellenze non si è mai fermato”. A dirlo è il direttore della Federazione di Piacenza ospite a Radio Sound. Fino al 24 dicembre Coldiretti Piacenza è presente nella casetta in piazza Cavalli con le sue aziende di Campagna Amica a rotazione per la vendita diretta dei prodotti a km zero. In particolare è possibile regalare la bontà delle tipicità piacentine attraverso le Strenne di Natale.

“La nostra presenza in Piazza Cavalli – spiega Gallizioli – è una opportunità unica per presentare le eccellenze dei nostri prodotti che sono veramente tanti e di qualità. Poi è importante far conoscere le nostre aziende che hanno veramente una storia e conoscenza unica. Questo momento spero possa allentare le difficoltà del periodo che stiamo attraversando a causa della pandemia”.

Il 2021 è stato l’anno della rinascita?

“ In parte. Come mondo agricolo abbiamo subito diverse difficoltà per il Covid, ma il nostro settore è stato lo strumento che ci ha permesso, e lo farà anche in futuro, di uscire da questo momento difficile. Non ci siamo mai fermati, abbiamo continuato a mettere sulla tavola dei cittadini le eccellenze del territorio e proseguiremo a farlo, quindi credo che questo mondo sia una grande testimonianza per far capire l’importanza del legame tra il produttore e il consumatore”.

I giovani, nonostante il periodo, continuano ad avvicinarsi al mondo dell’agricoltura

“Sì. Credo sia uno dei pochi settori in cui c’è un’inversione di tendenza importante. Tanti ragazzi e donne si avvicinano all’agricoltura anche per una volontà di cambiare il proprio stile di vita. Questo settore, come si dice da noi, oggi è tanta roba! In particolare perché si tratta di un ritorno alle origini, un ritrovare natura e tradizioni, ma soprattutto è un grande strumento imprenditoriale”.

Roberto Gallizioli (Coldiretti): AUDIO interviste

Sito della Federazione di Piacenza.