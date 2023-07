Precedenti per truffe e furti, erano a Piacenza senza un motivo: foglio di via per una coppia e indagini in corso

Nella mattinata del 13 luglio le Volanti hanno fermato ed accompagnato in Questura due cittadini italiani di 32 anni, un uomo ed una donna, arrivati da pochissimo a Piacenza. Il primo, dagli accertamenti, è risultato pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, in particolare attuati con la cosiddetta truffa dello specchietto.

La donna invece è risultata pluripregiudicata per furti in abitazione in particolare ai danni di persone anziane.

Per entrambi i soggetti è scattata la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio da Piacenza per tre anni emessa dal Questore di Piacenza.

Sono in corso indagini volte a verificare se nel brevissimo periodo trascorso a Piacenza abbiano compiuto reati. Si invitano i cittadini a sporgere denuncia qualora siano stati vittime di tentativi di raggiro, in particolare tra ieri ed oggi.