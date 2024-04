Turismo, a Piacenza crescono arrivi e pernottamenti. In provincia boom a Bobbio, Castell’Arquato e Castel San Giovanni

I dati gennaio-marzo 2024 confermano il buon stato di salute del turismo in Emilia-Romagna.

Crescono le presenze di turisti italiani e stranieri nel primo trimestre dell’anno, + 9,9% rispetto al 2023 (+ 11,9% sul 2019), e gli arrivi +9,3% sempre rispetto allo scorso anno (+5,4% sul 2019).

Aumentano ancora i turisti esteri, +15,5%, con un incremento del 13,3% rispetto al 2023 (+ 15,9% rispetto al 2019).

In percentuale, le Città d’arte e d’affari, trainate dalle Destinazioni Turistiche, pesano sul movimento turistico regionale per il 43,6% delle presenze e il 47,6% degli arrivi complessivi, seguite dalla Riviera (31,8% delle presenze e 27,9% degli arrivi).

Questi i principali dati del Rapporto sul movimento turistico nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere dell’Emilia-Romagna rilevati dall’Ufficio regionale di statistica nell’ambito delle indagini Istat.

Città d’arte e d’affari

Le Città d’arte e d’Affari crescono per le presenze del +4,8% sul 2023 (+ 13,7% sul 2019) e per gli arrivi del +3% sul 2023 (+4,5% sul 2019).

Andamento positivo anche a Piacenza. Considerando tutta la provincia, gli arrivi sono aumentati del 6,8% rispetto allo stesso periodo del 2023, crescono del 2,9% i pernottamenti. Aumentano i turisti stranieri, (+6,7%) ma si tratta di un turismo di passaggio, probabilmente inserito all’interno di tour, perché a questo incremento non corrisponde una crescita dei pernottamenti.

A Piacenza città, invece, la crescita è ancora maggiore con un 10,9% in più di arrivi e un aumento dell’8,4% dei pernottamenti.

Crescita imponente per Bobbio. I pernottamenti sono aumentati del 34,9%, i pernottamenti di turisti stranieri sono in crescita del 94,6%. A Castell’Arquato i pernottamenti totali sono aumentati dell’89,3%. Trend positivo anche per Castel San Giovanni: gli stranieri che hanno scelto di pernottare sono cresciuti del 54,8%.