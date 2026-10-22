Tutor Fiorenzuola ospita un laboratorio su IA e benessere professionale nell’era digitale

Come può l’intelligenza artificiale trasformare il nostro modo di lavorare? E, soprattutto, come possiamo utilizzarla per migliorare l’organizzazione delle attività professionali, ottimizzare i processi e dedicare più tempo alla qualità del lavoro e al benessere delle persone? A queste domande vuole rispondere l’incontro “IA, Professioni e Benessere: Riprogettare il lavoro dell’uomo nell’era digitale”, in programma mercoledì 4 novembre, alle ore 17 nella sede di Tutor in via Boiardi, 5 a Fiorenzuola d’Arda. L’iniziativa si inserisce nel cartellone del Festival della Cultura Tecnica 2026 della Provincia di Piacenza e propone un laboratorio orientativo aperto a tutti, pensato per professionisti, giovani e per chi desidera comprendere meglio le opportunità offerte dalle nuove tecnologie nel mondo del lavoro.

Il laboratorio nasce proprio con un obiettivo ben definito: esplorare come l’intelligenza artificiale possa diventare un alleato nella progettazione della propria attività professionale, aiutando a organizzare meglio il lavoro e a dedicare maggiore attenzione alla qualità dei servizi offerti e dei risultati realizzati.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, ma l’iscrizione è obbligatoria. Per partecipare è necessario iscriversi entro venerdì 30 ottobre 2026 alle ore 13.00, telefonando allo 0523 981080 o scrivendo una mail a corsi@tutorspa.it .