Festa dell’Anolino a Trevozzo il 24 e 25 ottobre, cucina piacentina e musica

Anolini in brodo, bolliti misti e musica dal vivo: sabato 24 e domenica 25 ottobre torna a Trevozzo, in Alta Val Tidone, la Festa dell’Anolino, appuntamento dedicato ai sapori della tradizione piacentina e al divertimento.

L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco Strà Trevozzo e propone due giornate tra gastronomia, ballo e convivialità.

Il profumo degli anolini serviti nel brodo caldo e il gusto dei bolliti misti saranno i protagonisti della manifestazione, che celebra uno dei piatti più rappresentativi della cucina locale.

Un’occasione per ritrovarsi a tavola e riscoprire le specialità del territorio in un’atmosfera di festa. La manifestazione si svolgerà al coperto, con la possibilità di mangiare e ballare al chiuso durante entrambe le giornate.

La Festa dell’Anolino prenderà il via sabato sera con una serata dedicata alla buona cucina e alla musica da ballo. A intrattenere il pubblico sarà l’orchestra di Alberto Kalle, con Veronica e Valeria Cuneo, per un appuntamento all’insegna del divertimento e della convivialità.

La festa proseguirà domenica 25 ottobre con il pranzo e un pomeriggio di musica dal vivo. Sul palco salirà l’orchestra di Danilo Rancati, che accompagnerà i partecipanti con la sua musica fino alle 18.

Due giornate pensate per unire gastronomia e intrattenimento, valorizzando le tradizioni culinarie piacentine e offrendo a residenti e visitatori un’occasione per trascorrere del tempo in compagnia.