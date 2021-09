Ubriachi al volante, due incidenti stradali e due denunce

Due automobilisti sono stati denunciati dai carabinieri di Piacenza per guida in stato di ebbrezza. Dagli accertamenti eseguiti dai militari di Sarmato e San Nicolò a Trebbia è risultato che erano ubriachi mentre guidavano e questa sarebbe stata la causa dei sinistri.

A Castel San Giovanni il 14 settembre 2021 intorno alle 22:30 circa un’autovettura con un uomo alla guida era andata a sbattere contro la recinzione di un ristorante danneggiandola. Alla guida dell’auto, non di proprietà, vi era un disoccupato del luogo di 32 anni, celibe, con alcuni precedenti penali che per fortuna non è rimasto ferito. I rilievi erano stati effettuati da una pattuglia della Stazione di Sarmato che prontamente era intervenuta sul posto. Gli accertamenti tossicologici eseguiti hanno fatto riscontrare un tasso alcolico pari a 3 g/l, di molto superiore al limite consentito. Il 32enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

A Borgonovo Val Tidone il 19 settembre 2021 intorno alle ore 21, nell’incrocio tra via Fermi con Via Gramsci, un’impiegata, di 46 anni del luogo, ha colliso con altra autovettura. Sul posto per effettuare i rilievi è sopraggiunta una pattuglia della Stazione di San Nicolò a Trebbia. Dai primissimi accertamenti era emerso che impiegata era in evidente stato di ebbrezza alcolica ma ha rifiutato di sottoporsi al test alcolemico. Al termine di tutti gli accertamenti, il veicolo che aveva in uso è stato sequestrato, la patente gli è stata ritirata ed è stata denunciata all’autorità giudiziaria per rifiuto di sottoporsi ad alcoltest.

Preme far sapere che la capacità di guida, soprattutto in termini di attenzione e concentrazione, è influenzata negativamente dall’assunzione di alcool e/o sostanze stupefacenti. L’abuso di alcool ha un effetto sedativo e riduce la vigilanza, crea euforia, facilita l’assunzione di comportamenti imprudenti, esagera la fiducia nelle proprie abilità e falsa la percezione delle distanze e della velocità. A parità di concentrazione di alcool nel sangue, il rischio aumenta molto rapidamente quanto minore è l’età del conducente e quanto è più rara la frequenza con cui si consumano usualmente bevande alcoliche.