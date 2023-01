Ubriachi bivaccano intorno a una panchina in Corso Europa, nei guai sei stranieri

Erano fermi a bivaccare su una panchina, palesemente ubriachi. La “gazzella” del Radiomobile nel transitare li ha notati e sanzionati per ubriachezza.

L’intervento è del 15 gennaio scorso, nel primo pomeriggio, in Piacenza, in un parchetto all’inizio di Corso Europa a Piacenza, vicino all’ingresso di un supermercato.

L’equipaggio della Sezione Radiomobile di Piacenza, durante un normale servizio di perlustrazione della zona cittadina di competenza per quel giorno, ha notato 6 stranieri tra i 40 e i 54 anni bivaccare su una panchina all’inizio di Corso Europa in evidente stato di ebbrezza alcolica. I militari si sono avvicinati e li hanno controllati. Avevano già svuotato diverse bottiglie di birra, vodka ed altri alcolici e durante il controllo hanno continuato tranquillamente a bere. Dopo la completa identificazione l’equipaggio del Radiomobile li ha sanzionati per ubriachezza e li ha invitati a raccogliere le bottiglie vuote buttate per terra dinanzi alla panchina.