Ubriaco in giro per via Roma con due coltelli in mano, bloccato dalla polizia

Ubriaco fradicio si aggira per via Roma brandendo due coltelli, uno per mano. I passanti, notando il soggetto, hanno subito dato l’allarme e sul posto sono intervenute le volanti della polizia. Gli agenti hanno avvicinato l’individuo e dopo averlo calmato lo hanno bloccato disarmandolo. Subito dopo lo hanno condotto in questura.

Per l’uomo, un giovane straniero, è scattata la denuncia per porto abusivo di coltelli, ubriachezza molesta e per rifiuto di fornire le proprie generalità. Gli agenti, infatti, gli avrebbero chiesto di mostrare i documenti ma l’uomo si sarebbe rifiutato.